Les Mercedes-Benz GLB et AMG GLB 35 4MATIC mis à jour pour 2026

Les Mercedes-Benz GLB et AMG GLB 35 compactes allient capacités familiales et plaisir de conduire

Le GLB revient avec une configuration optionnelle à sept places et un système d’infodivertissement évolué.

L’AMG GLB 35 4MATIC développe 306 ch et réalise le 0–100 km/h en 5,2 secondes.

Les deux modèles offrent un rouage intégral variable, des options tout-terrain et le système technologique MBUX.

Mercedes-Benz a actualisé sa gamme de VUS compacts pour l’année modèle 2026, mettant à jour le GLB et l’AMG GLB 35 4MATIC avec de nouvelles technologies, davantage de caractéristiques de confort et une efficacité améliorée.

Le GLB révisé conserve son style axé sur les capacités hors route, avec des porte-à-faux courts, des garnitures protectrices et des longerons de toit, tout en introduisant de légères mises à jour esthétiques et de nouvelles finitions. Mesurant 4 634 mm de long, le GLB offre des places pour cinq ou sept occupants. La troisième rangée optionnelle peut accueillir des passagers jusqu’à 1,68 m (5 pieds 5 pouces) et comprend des ports USB, des porte-gobelets et des compartiments de rangement.

Les révisions apportées à l’habitacle mettent l’accent sur l’ergonomie et le raffinement, avec des éléments de tableau de bord au look aluminium et la toute dernière génération du système d’infodivertissement MBUX. Les fonctions Energizing Comfort continuent d’intégrer l’éclairage, l’audio et les réglages des sièges dans des modes bien-être programmables. La version à cinq places offre un volume de chargement variant entre 570 et 1 805 litres, avec une deuxième rangée coulissant jusqu’à 140 mm. Les sièges de troisième rangée se rabattent à plat pour prolonger le plancher de chargement lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

La gamme GLB 2026 conserve sa série de moteurs à essence quatre cylindres mis à jour. Le GLB 250 4MATIC passe à un moteur 2,0 L produisant 224 ch et 258 lb-pi de couple. Le moteur intègre des améliorations axées sur l’efficacité, comme la désactivation de cylindres et la réduction des frottements internes.

L’AMG GLB 35 4MATIC utilise un moteur quatre cylindres 2,0 L turbo générant 306 ch et 295 lb-pi de couple. Jumelé à la transmission à double embrayage AMG Speedshift DCT 8G et au rouage intégral AMG Performance 4MATIC, le modèle atteint 100 km/h en 5,2 secondes. Le système à quatre roues motrices peut faire varier la répartition du couple d’un biais vers l’avant jusqu’à un partage 50:50 selon les conditions de conduite.

Le Off-Road Engineering Package optionnel améliore les performances sur terrains légers grâce à des modes de conduite dédiés, des affichages hors route et une régulation de la vitesse en descente. Les choix de suspension comprennent l’amortissement adaptatif et l’AMG Ride Control pour la variante AMG.

Les systèmes d’aide à la conduite ont été mis à jour pour 2026, incluant une version améliorée de l’Active Distance Assist Distronic, des capacités accrues de maintien de voie et un système de stationnement plus avancé. Les caméras et capteurs du GLB offrent désormais une visibilité avant allant jusqu’à 500 mètres dans certaines conditions.

La dernière génération du système MBUX propose de nouveaux modes d’affichage propres à AMG, une commande vocale activée par « Hey Mercedes » et un système de navigation à réalité augmentée en option. Les modèles dotés de phares à DEL Multibeam continuent d’offrir une fonction d’éclairage hors route dédiée, améliorant la visibilité sous les 50 km/h.

Le GLB continue d’être fabriqué à Aguascalientes, au Mexique, ainsi qu’à Beijing pour le marché chinois. Il demeure un membre de la gamme de modèles compacts de Mercedes-Benz, qui comprend huit véhicules à l’échelle mondiale.

Les options de modèles attendues au Canada incluent le GLB 250 4MATIC et l’AMG GLB 35 4MATIC. Les prix et la disponibilité seront annoncés ultérieurement.