Les North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) Awards (Voiture, Camion et Véhicule utilitaire de l’année) ont dévoilé leur liste des « Meilleurs de 2024 » lors de la conférence de presse de lancement du salon de l’automobile de Détroit. La prestigieuse organisation a réduit le nombre de ses finalistes à 25 véhicules, sur un total initial de 52. Les sélections comprennent dix voitures, cinq camions et dix véhicules utilitaires qui vont maintenant passer à la phase finale de ce processus hautement compétitif.

Les prix NACTOY ont la réputation d’être les plus anciennes récompenses pour les nouveaux véhicules qui ne sont pas affiliés à une seule publication. Célébrant leurs 30 ans d’existence, ces prix ont pris de l’importance dans l’industrie automobile, récompensant des véhicules pour leur excellence dans divers domaines, notamment l’innovation, le design, la sécurité, les performances, la technologie, l’expérience de l’utilisateur, la satisfaction du conducteur et le rapport qualité-prix.

L’évaluation finale de ces prix sera effectuée par un panel de 50 journalistes automobiles respectés, qui représentent un large éventail de médias aux États-Unis et au Canada. Jeff Gilbert, président de NACTOY, a souligné la valeur distincte des différents points de vue des jurés. « Nous évaluons tous les véhicules d’une manière différente. Au final, nous parvenons à un consensus. Les véhicules figurant sur cette liste méritent une évaluation plus poussée et nous sommes impatients de passer plus de temps à les conduire, d’en apprendre davantage à leur sujet et de les comparer à la concurrence », a déclaré M. Gilbert.

Le processus d’évaluation finale est rigoureux et prévu pour le mois d’octobre, lorsque bon nombre des 50 jurés se réuniront dans le Michigan pour un trajet comparatif annuel. Une fois les évaluations individuelles et collectives terminées, les jurés voteront. Cela permettra de déterminer les trois premiers véhicules finalistes dans chaque catégorie — voitures, camions et véhicules utilitaires. Les noms des finalistes seront annoncés publiquement à Los Angeles le 16 novembre 2023, et les gagnants de chaque catégorie seront déclarés lors d’un événement spécial dans l’agglomération de Détroit prévu le 4 janvier 2024.

Voici les finalistes :

Candidates Voiture nord-américaine de l’Année 2024 Candidats Camion nord-américain de l’année 2024 Candidats Véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2024 BMW 5 Series BMW i5* Chevrolet Corvette E-Ray Ford Mustang Honda Accord Hyundai Ioniq 6* Subaru Impreza Toyota Crown Toyota GR Corolla Toyota Prius/Prius Prime Chevrolet Colorado Chevrolet Silverado EV* Ford Ranger Ford Super Duty GMC Canyon Chevrolet Blazer EV* Chevrolet Equinox EV* Dodge Hornet Genesis Electrified GV70* Honda Pilot Hyundai Kona Kia EV9* Mazda CX90 Toyota Grand Highlander Volvo EX30*

* Indique véhicule électrique