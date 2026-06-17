Les hybrides Toyota et Tesla dominent un nouveau classement sur le kilométrage des véhicules

L’analyse de plus de 2,1 millions de véhicules révèle que les hybrides conventionnels affichent le kilométrage annuel le plus élevé parmi les principales catégories de motorisation.

Les hybrides conventionnels parcourent en moyenne 23 651 km par année, devançant toutes les autres catégories de motorisation en matière d’utilisation.

Les Tesla Model 3 et Model Y dépassent le kilométrage annuel moyen des véhicules à essence.

Toyota occupe cinq places parmi les dix modèles hybrides affichant les kilométrages les plus élevés de l’étude.

Les véhicules hybrides conventionnels sont désormais la catégorie de motorisation la plus utilisée sur les routes américaines, selon une analyse de plus de 2,1 millions de véhicules âgés de trois ans vendus au cours de 2025. L’étude révèle que les hybrides parcourent en moyenne 23 651 km par année, soit 10,3 % de plus que les véhicules à essence.

Distance annuelle parcourue selon la motorisation pour les véhicules âgés de trois ans

Motorisation Kilométrage moyen par année Comparativement aux véhicules à essence Véhicules à essence 21 441 km — Hybrides 23 651 km 10,3 % Hybrides rechargeables 18 765 km -12,5 % Véhicules électriques 19 119 km -10,8 %

Les véhicules à essence demeurent le segment le plus important du marché, mais leur kilométrage annuel moyen s’est établi à 21 441 km, sous la moyenne des hybrides. Les véhicules électriques à batterie ont enregistré 19 119 km par année, tandis que les hybrides rechargeables ont affiché une moyenne de 18 765 km, plaçant ainsi les deux catégories électrifiées derrière les modèles conventionnels à essence en matière d’utilisation annuelle.

Les résultats suggèrent que les conducteurs qui parcourent de longues distances choisissent de plus en plus la technologie hybride afin de réduire leur consommation de carburant sans modifier leurs habitudes de ravitaillement. Selon le sondage, les véhicules hybrides parcourent annuellement 23,7 % plus de kilomètres que les véhicules électriques.

Les 10 véhicules à essence les plus utilisés

Rang Modèle Kilométrage moyen par année % comparativement à la moyenne 1 Chrysler Pacifica 33 591 km 56,7 % 2 Chrysler Voyager 33 071 km 54,2 % 3 Chevrolet Suburban 31 585 km 47,3 % 4 Kia Carnival 30 391 km 41,7 % 5 Chevrolet Malibu 30 348 km 41,5 % 6 GMC Yukon XL 30 150 km 40,6 % 7 Nissan Armada 29 127 km 35,8 % 8 Toyota Sequoia 28 738 km 34,0 % 9 Ford Expedition MAX 27 840 km 29,8 % 10 GMC Sierra 1500 Limited 27 470 km 28,1 % — Moyenne des véhicules à essence 21 441 km —

Parmi les véhicules à essence, les modèles destinés au transport de passagers occupent la majorité des premières positions. La Chrysler Pacifica domine le classement avec 33 590 km par année, suivie de près par la Chrysler Voyager à 33 070 km. Les grands VUS figurent également en bonne place, notamment les Chevrolet Suburban, Nissan Armada, Toyota Sequoia et Ford Expedition MAX.

La forte présence des minifourgonnettes et des VUS grand format au sommet du classement démontre que la fonction du véhicule demeure un facteur majeur influençant le kilométrage annuel. Ces véhicules sont souvent utilisés pour le transport familial, le transport de marchandises et les déplacements sur de longues distances, ce qui entraîne des taux d’utilisation nettement supérieurs à la moyenne du segment.

Les 10 véhicules électriques les plus utilisés

Rang Modèle Kilométrage moyen par année % comparativement à la moyenne 1 Tesla Model 3 22 144 km 15,8 % 2 Tesla Model Y 21 788 km 14,0 % 3 Hyundai Ioniq 5 19 748 km 3,3 % 4 Kia Niro EV 19 118 km 0,0 % 5 Kia EV6 18 960 km -0,8 % 6 Tesla Model X 18 759 km -1,9 % 7 Hyundai Kona Electric 17 630 km -7,8 % 8 Ford Mustang Mach-E 17 564 km -8,1 % 9 Chevrolet Bolt EUV 17 353 km -9,2 % 10 Nissan LEAF 17 084 km -10,6 % — Moyenne des véhicules électriques 19 119 km —

Les véhicules électriques ont affiché un kilométrage annuel globalement inférieur, bien que certains modèles se soient démarqués. La Tesla Model 3 s’est classée au premier rang parmi les véhicules électriques avec 22 143 km par année, tandis que la Tesla Model Y a suivi avec 21 787 km. Les deux modèles ont surpassé la moyenne générale des véhicules à essence, faisant de Tesla la seule marque de véhicules électriques de l’étude dont certains modèles ont atteint ce jalon.

À l’extérieur de Tesla, la Hyundai Ioniq 5 a enregistré 19 748 km annuellement, se situant au-dessus de la moyenne de la catégorie des véhicules électriques. Parmi les autres modèles électriques bien classés figurent la Kia Niro EV, la Kia EV6, la Tesla Model X, la Hyundai Kona Electric, la Ford Mustang Mach-E, la Chevrolet Bolt EUV et la Nissan LEAF.

Les 10 hybrides conventionnels les plus utilisés

Rang Modèle Kilométrage moyen par année % comparativement à la moyenne 1 Toyota Sienna 27 951 km 18,2 % 2 Toyota Highlander Hybrid 27 029 km 14,3 % 3 Toyota Camry Hybrid 26 723 km 13,0 % 4 Honda Insight 26 147 km 10,5 % 5 Toyota Corolla Hybrid 25 832 km 9,2 % 6 Hyundai Ioniq Hybrid 25 687 km 8,6 % 7 Ford Escape Hybrid 25 344 km 7,2 % 8 Kia Sorento Hybrid 24 728 km 4,5 % 9 Hyundai Elantra Hybrid 24 707 km 4,5 % 10 Toyota Prius 24 282 km 2,7 % — Moyenne des hybrides conventionnels 23 651 km —

Toyota domine largement le classement des hybrides, représentant la moitié des dix modèles affichant les kilométrages les plus élevés. La Toyota Sienna arrive en tête de la catégorie avec 27 951 km par année, suivie de la Toyota Highlander Hybrid et de la Toyota Camry Hybrid. Les autres modèles Toyota présents dans le classement sont la Corolla Hybrid et la Prius.

Parmi les autres hybrides les mieux classés figurent la Honda Insight, la Hyundai Ioniq Hybrid, la Ford Escape Hybrid, la Kia Sorento Hybrid et la Hyundai Elantra Hybrid. La forte présence de berlines pratiques, de multisegments et de véhicules familiaux dans ce classement contribue à expliquer pourquoi les hybrides ont enregistré le kilométrage annuel moyen le plus élevé parmi tous les types de motorisation.

Source : iSeeCars