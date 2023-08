Les futurs modèles Rivian R2 utiliseront une nouvelle architecture électrique

Ces modèles seront plus petits et plus abordables, probablement pour compétitionner avec le Tesla Model Y.

Cette même architecture plus simple sera aussi appliquée aux modèles R1 actuels.

Les modèles R2 devraient être dévoilés l’an prochain et les livraisons débuterons en 2026.

Rivian travaille sur une nouvelle génération de véhicules électriques plus petits et plus abordables qui devraient être prêts à être livrés aux clients en 2026.

On ne sait pas grand-chose de ces modèles pour l’instant, si ce n’est que leur design ressemblera beaucoup à celui du pick-up et du VUS R1 et que leur taille sera plus proche de celle du Tesla Model Y.

Les modèles actuels de Rivian sont assez chers, et rentabiliser des véhicules plus abordables est toujours un défi pour les constructeurs automobiles, en particulier pour les petits constructeurs comme Rivian.

Afin de réduire les coûts de développement et de production de ces prochains modèles, Rivian a conçu un système électrique plus simple qui comportera moins de composants.

En effet, la société affirme que cette nouvelle architecture utilisera 60 % moins de modules de contrôle et un faisceau de câbles 25 % plus court que le système électrique actuellement utilisé sur les R1T et R1S.

Cela sera possible grâce à l’utilisation de composants développés en interne, comme les nouvelles unités d’entraînement Enduro qui sont maintenant installées sur les modèles R1, et au regroupement des modules de contrôle par zones.

Selon le PDG de la société, cela permettra à Rivian d’économiser des « milliers » de dollars par véhicule. Il est intéressant de noter que ces économies bénéficieront également aux modèles R1 puisqu’ils recevront eux aussi le nouveau système électrique.

En effet, bien que les modèles R2 aient été développés avec cette nouvelle architecture dès le départ, les modèles R1 seront les premiers à l’utiliser, à partir de l’année prochaine.

Une nouvelle structure de carrosserie sera également utilisée sur les modèles R2 et devrait donner à Rivian une autre façon d’économiser de l’argent sur le développement et la production.

Pour l’instant, les modèles R2 devraient être dévoilés dans le courant de l’année prochaine, et les premières livraisons aux clients auront lieu en 2026.

Source : Carscoops