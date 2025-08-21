Les fabricants de pneus comme Nokian s’adaptent aux exigences du marché des VÉ

Les fabricants de pneus ajustent les matériaux et la conception pour répondre aux besoins de performance des véhicules électriques modernes.

Les pneus conçus pour les VE tiennent compte du poids, du bruit, du couple moteur et de l’efficacité énergétique.

Nokian Tyres intègre des composés à faible résistance au roulement et de la mousse acoustique dans ses modèles compatibles avec les VE.

Fait amusant : le Québec représentait 43 % de toutes les ventes de VE au Canada en 2024.

Plus de 124 000 nouveaux véhicules électriques ont été immatriculés au Québec en 2024, représentant 43 % de tous les VE vendus au Canada, selon les données de l’Association des véhicules électriques du Québec. Ce marché croissant pousse les fabricants à répondre aux besoins spécifiques des VE, particulièrement en matière de conception des pneus.

Des manufacturiers comme Nokian Tyres adaptent leurs gammes de produits aux exigences particulières des véhicules électriques, notamment leur poids plus élevé, leur couple instantané, leur sensibilité accrue au bruit et l’importance de la résistance au roulement. Le fabricant finlandais intègre des technologies et des éléments de design spécifiques aux VE depuis plus de dix ans, et chaque pneu porte maintenant la mention « Electric Fit », indiquant sa compatibilité avec les véhicules électriques.

Les VE pèsent généralement de 10 à 15 % de plus que les véhicules à essence comparables, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les pneus. Pour y remédier, les fabricants renforcent les composantes structurelles et élaborent des composés de caoutchouc qui résistent à l’usure tout en assurant une bonne stabilité. Nokian combine des matériaux durables à une structure interne robuste pour supporter les charges plus élevées.

De plus, comme on le sait, en l’absence de bruit moteur, les bruits de roulement deviennent plus perceptibles dans un VE. Les manufacturiers conçoivent alors des sculptures de bande de roulement et des flancs qui absorbent les vibrations et réduisent le bruit. Nokian intègre de la mousse acoustique dans ses pneus d’hiver, notamment les Hakkapeliitta 10 EV et R5 EV, afin d’atténuer le bruit dans l’habitacle.

Un autre défi pour les pneus non conçus pour les VE : le couple instantané des moteurs électriques entraîne une usure plus rapide. Pour contrer cet effet, les fabricants développent des composés et des dessins de bande de roulement qui conservent une bonne adhérence lors des accélérations brusques. Les pneus compatibles VE de Nokian offrent une performance constante, même sous forte sollicitation. Si vous avez déjà conduit un VE, vous savez ce que signifie « couple ».

La conception des pneus a également un impact sur l’autonomie. Une résistance au roulement élevée peut réduire l’efficacité, tandis que des pneus optimisés peuvent l’améliorer. Des éléments comme le dessin de la bande, la construction des flancs et la formulation des composés sont ajustés pour limiter les pertes d’énergie. Nokian affirme que plus de 90 % de ses pneus se situent dans les catégories à plus faible résistance au roulement.

Alors que les véhicules électriques continuent de gagner du terrain au Québec et ailleurs au Canada, les fabricants de pneus ajustent leurs technologies pour répondre aux besoins évolutifs des conducteurs de VE.