Les É-U rendront obligatoires les alarmes de ceinture de sécurité à l’arrière des nouveaux véhicules d’ici 2027

La NHTSA finalise un règlement exigeant des alertes de ceinture de sécurité pour les passagers arrière.

Les nouveaux véhicules américains devront être équipés d’alarmes de ceinture de sécurité à l’arrière à partir de septembre 2027.

La NHTSA estime que cette règle permettra de sauver 50 vies par an et d’éviter 500 blessures.

Les alertes pour les passagers avant seront également renforcées, les règles entrant en vigueur en 2026.

Lundi, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé qu’à partir de septembre 2027, tous les nouveaux véhicules de tourisme aux États-Unis (et probablement au Canada) devront être équipés d’avertisseurs sonores et visuels de bouclage de ceinture pour les passagers arrière.

Le règlement, finalisé dans le cadre des efforts continus en matière de sécurité, s’applique aux voitures particulières, aux camions, aux autobus (à l’exception des autobus scolaires) et aux véhicules à usages multiples pesants jusqu’à 10 000 livres. Il étend les systèmes d’alerte de ceinture de sécurité existants, qui n’étaient auparavant obligatoires que pour les conducteurs, aux autres passagers.

En vertu de la nouvelle règle, les véhicules doivent également émettre des alertes pour les passagers des sièges avant latéraux qui n’attachent pas leur ceinture de sécurité. Toutefois, la NHTSA a exclu les sièges centraux avant de cette obligation, pour des raisons de rentabilité. De nombreux véhicules plus récents incluent déjà des avertissements pour les ceintures de sécurité des sièges avant latéraux. En outre, la règle prolonge la durée des avertissements existants concernant le port de la ceinture de sécurité par le conducteur. Les exigences relatives aux sièges avant entreront en vigueur un an plus tôt, soit le 1er septembre 2026.

Selon les données de la NHTSA, les passagers des sièges arrière bouclent systématiquement leur ceinture de sécurité moins souvent que les occupants des sièges avant. En 2022, environ 92 % des passagers des sièges avant portaient la ceinture de sécurité, contre seulement 82 % des passagers des sièges arrière. L’agence a noté qu’environ la moitié des passagers automobiles décédés dans des accidents cette année-là ne portaient pas de ceinture de sécurité. La NHTSA estime que la nouvelle règle permettra de sauver 50 vies par an et d’éviter 500 blessures une fois qu’elle sera pleinement appliquée.

La règle relative aux ceintures de sécurité pour les sièges arrière est la deuxième mesure de sécurité importante introduite par la NHTSA au cours des derniers mois. En novembre, l’agence a mis à jour son système d’évaluation de la sécurité des véhicules à cinq étoiles pour y inclure les technologies d’aide à la conduite et les normes de protection des piétons.

Les défenseurs de la sécurité demandent instamment au ministère des Transports, qui supervise la NHTSA, d’approuver de nouvelles réglementations avant la fin du mandat du président Joe Biden. Cathy Chase, présidente de l’association Advocates for Highway and Auto Safety, a insisté sur la nécessité d’adopter des règles imposant le freinage d’urgence automatique sur les poids lourds et des technologies visant à prévenir la conduite en état d’ébriété.