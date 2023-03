Les derniers des concepts Jeep Easter Rally de 2023 sont le Magneto 3.0 et un modèle inspiré du passé

La compagnie a donné un avant-goût de ces sept concepts en trois phases au cours des dernières semaines.

Le Magneto 3.0 est la continuation d’une série de Wranglers électriques montrés depuis les deux dernières années.

Le dernier modèle semble être un Cherokee ou un Wagoneer des années 60 ou 70 qui a été modernisé.

Jeep a maintenant dévoilé les sept concepts qu’elle présentera au Easter Rally de cette année, qui aura lieu la première semaine d’avril à Moab, dans l’Utah.

Le constructeur automobile profite de cet événement tout-terrain pour présenter chaque année un certain nombre de nouveaux véhicules conceptuels, et l’année 2023 ne fera pas exception, avec sept modèles prêts à entrer en scène dans environ une semaine.

Le thème des concepts de cette année semble être l’électrification, puisqu’il semble que la plupart, sinon la totalité, des modèles qui seront présentés seront équipés d’un groupe motopropulseur hybride ou entièrement électrique.

Les deux derniers modèles présentés à l’aide de croquis d’artistes sont le Magneto 3.0 et un modèle encore inconnu qui semble être un Jeep modernisé des années 60 ou 70.

Le Magneto 3.0 est le successeur du Magneto et du Magneto 2.0 qui ont été lancés lors des deux derniers événements. Ce modèle est un prototype entièrement électrique du Wrangler qui est équipé de pneus tout-terrain robustes et de décalcomanies criardes qui l’identifient en épelant son nom de chaque côté du capot.

Aucun détail n’a été annoncé sur ce modèle, mais les deux versions précédentes développaient 285 chevaux et 273 lb-pi de couple ou 625 chevaux et 850 lb-pi de couple pour le Magneto et le Magneto 2.0 respectivement.

Il sera intéressant de voir si cette progression de puissance se poursuivra avec la version 3.0.

Plus qu’un simple exercice de style, Jeep utiliserait les concepts Magneto pour déterminer ce que devrait être un Wrangler entièrement électrique.

L’autre concept présenté hier en avant-première est différent des autres car il est le seul à ne pas être basé sur un modèle actuel de la gamme Jeep.

En effet, le croquis montre l’avant de ce qui semble être un Cherokee ou un Wagoneer des années 60 ou 70 équipé du pare-chocs d’un Wrangler moderne.

Cet effort de modernisation devrait également se retrouver sous le capot, puisque le constructeur affirme que ce modèle et le Magneto 3.0 « repoussent les limites de l’électrification ». Cela signifie que ce modèle sera probablement entièrement électrique ou au moins doté d’un groupe motopropulseur hybride.

Il sera possible de mieux voir chacun des sept nouveaux concepts une fois qu’ils auront été officiellement dévoilés, et les détails de leurs motorisations et de leurs capacités devraient alors être connus.