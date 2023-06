Les dernières commandes pour les Chevrolet Bolt EV et EUV seront prises en août

GM va arrêter de prendre des commandes pour ces modèles dans environ deux mois et la production devrait prendre fin en novembre.

La Bolt est présentement le VÉ le plus abordable aux États-Unis, même avant les crédits de taxes.

Ce modèle pourrait revenir sous la forme d’un VÉ Ultium vendu sous la barre des 30 000 dollars aux États-Unis.

Beaucoup ont été surpris d’apprendre que General Motors mettra fin à la Bolt EV et à l’EUV après l’année modèle 2023, mais il semble que l’entreprise soit prête à aller de l’avant avec ce plan.

En effet, alors que le constructeur avait annoncé une augmentation de la production de la Bolt en 2023, il est maintenant sur le point de commencer à réduire les activités de son usine de Lake Orion dans le Michigan, qui sera réaménagée pour fabriquer le nouveau Silverado EV.

Cela signifie que ceux qui veulent mettre la main sur la voiture électrique sous-compacte à hayon ou sur sa variante multisegment légèrement plus grande devront agir rapidement.

En effet, des sources citées par GM Authority indiquent que le dernier cycle de commande pour la Bolt et la Bolt EUV débutera le 17 août et que les concessionnaires devront passer leurs commandes dans les jours qui suivent.

Selon ces mêmes sources, la production se poursuivra jusqu’au 7 novembre, mais nous ne savons pas si cela signifie que GM sera en mesure d’atteindre son objectif de 70 000 unités pour l’année ou plutôt que l’entreprise a choisi de donner la priorité au lancement du pick-up électrique.

La fin de la Bolt n’est pas une bonne nouvelle pour de nombreux acheteurs en Amérique du Nord, car la petite Chevrolet est le VÉ le plus abordable sur le marché américain, même avant de prendre en compte les 7 500 dollars de crédits d’impôt fédéraux auxquels la plupart de ses concurrentes ne sont pas éligibles.

Cependant, tout n’est peut-être pas si noir, puisque le PDG de General Motors a fait allusion à un retour potentiel de la Bolt, qui pourrait revenir sous la forme d’un modèle basé sur la plateforme Ultium qui se placerait sous le prochain Equinox EV dans la gamme, avec un prix inférieur à 30 000 dollars américains.

En attendant, les versions actuelles de la Bolt EV et EUV continuent d’être propulsées par un moteur électrique de 200 chevaux et une batterie de 65 kWh qui donne une autonomie de 259 miles (417 kilomètres) à la EV et de 247 miles (398 kilomètres) à l’EUV.

Source : Autorité GM