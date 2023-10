Les coûts de remplacement des batteries de véhicules électriques sont astronomiques

Une analyse récente de Visual Capitalist dévoile les coûts de remplacement des modules de batteries pour plusieurs véhicules électriques, et la batterie du Ram 1500 REV de 2025 est l’une des plus chères.

Le module de batteries du Ram 1500 REV de 2025, évalué à environ 25 853 $ américains, représente près de 32 % du coût total du véhicule.

Les batteries varient en coûts en fonction de leur chimie, l’oxyde de nickel cobalt aluminium (NCA) étant le plus cher à 120,3 $ par kWh.

D’ici 2026, la part de marché des batteries au phosphate de fer lithié (LFP) devrait bondir à 38 %, tandis que les parts des NCM et NCA devraient évoluer.

Selon une analyse réalisée par Visual Capitalist en utilisant les données de Benchmark Minerals Intelligence, le coût de remplacement des modules de batteries pour véhicules électriques peut varier considérablement, mais est plus souvent qu’autrement astronomique. Une découverte marquante de cette analyse est le coût estimé du module de batteries du Ram 1500 REV de 2025 : un impressionnant 25 853 $ américains. Cela équivaut presque au prix de départ d’une Toyota Prius de 2024 aux États-Unis. Avec une capacité de 229 kilowatt-heures et construite avec une chimie Nickel Cobalt Manganèse (NCM), cette batterie est la plus coûteuse de celles qui ont été comparées.

En revanche, la Ford Mustang Mach-E de 2023 possède la batterie la plus abordable de l’étude, évaluée à 6 895 $ américains. Fait intéressant, bien que les batteries varient en prix, le Ram et la Mustang Mach-E utilisent tous deux des cellules de LG Energy Solution.

La recherche a également examiné la dynamique des coûts des différentes chimies de batteries. Les batteries NCA sont classées comme les plus chères, coûtant 120,3 $ par kWh. Les cellules NCM sont quant à elles un peu plus abordables à 112,7 $ par kWh. Ces deux types contiennent une quantité importante de nickel, augmentant la densité énergétique de la batterie. D’autre part, les batteries LFP, évaluées à 98,5 $ par kWh, sont plus rentables mais offrent moins d’énergie.

En termes de parts de marché, les batteries NCM étaient en tête en 2021 avec 58 %. Les prévisions pour 2026 anticipent une augmentation de la part des LFP à 38 %, tandis que la part des NCM pourrait diminuer à 45 % et celle des NCA chuter à seulement 7 %.