Les véhicules électriques et hybrides rechargeables vendus sous la barre des 150 000 yuans (environ 21 000 $ US, ou 30 000 $ CA) ont dominé l’attention lors du récent Salon international de l’automobile de Guangzhou, illustrant la volonté croissante des constructeurs chinois de commercialiser à l’étranger des modèles abordables afin de compenser une concurrence intérieure de plus en plus intense.

Leapmotor, une jeune entreprise chinoise de véhicules électriques, a présenté son nouveau VUS compact, le A10, lors de l’événement, avec un prix cible d’environ 100 000 yuans (environ 15 500 $ US ou 21 725 $ CA). L’entreprise vise un lancement mondial pour la première moitié de 2026, la recharge rapide étant l’une de ses principales caractéristiques. Leapmotor prévoit également d’offrir la compacte électrique Lafa 5 dans la même fourchette de prix. Les deux modèles devraient être commercialisés à l’international grâce à un partenariat avec le constructeur européen Stellantis.

Guangzhou Automobile Group Co., un constructeur appartenant à l’État, a également lancé son VUS Aion i60 sous la bannière Aion. Proposé en versions électrique et à prolongateur d’autonomie (hybride rechargeable), le modèle débute à 109 800 yuans, sans différence de prix entre les deux variantes.

Le constructeur de véhicules électriques NIO a dévoilé une version à conduite à droite de son modèle compact Firefly, se préparant à s’étendre dans 17 marchés internationaux, dont Singapour et l’Amérique centrale. L’entreprise avait déjà présenté la version à conduite à gauche à l’étranger, mais cette nouvelle déclinaison devrait encore stimuler les ventes mondiales.

Cette vague de modèles abordables fait suite à une forte baisse des prix des véhicules électriques sur le marché intérieur. Selon les données de l’industrie chinoise des voitures particulières, le prix moyen des véhicules électriques a reculé de 13 % sur un an pour atteindre 142 000 yuans durant la période de janvier à septembre. À titre comparatif, les prix des véhicules à essence ont diminué de 3 %, tandis que le marché global a chuté de 7 %.

Les véhicules à nouvelles énergies (NEV) dont le prix se situe entre 100 001 et 150 000 yuans ont été les plus populaires durant la même période, totalisant 2,35 millions d’unités vendues. Les modèles plus abordables gagnent en dynamisme, les ventes de NEV affichés entre 80 001 et 100 000 yuans (entre 15 800 et 21 275 $ CA) ayant doublé sur un an.

Geely Galaxy, la marque NEV de Zhejiang Geely Holding Group, a indiqué que la moitié des clients de ses concessions dans la province du Guangdong optent pour sa compacte électrique Xingyuan, vendue entre 70 000 (13 825 $ CA) et 100 000 yuans.

Les fortes réductions de prix soulèvent toutefois des préoccupations quant à la durabilité. L’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a critiqué le niveau actuel de concurrence tarifaire, avertissant qu’il pourrait éroder la rentabilité de l’ensemble du secteur.

BYD, l’un des leaders du marché, a enregistré une baisse de 30 % de son bénéfice net sur un an au troisième trimestre (juillet-septembre), soit son premier recul en quatre ans. Ses ventes de véhicules neufs ont également diminué en septembre pour la première fois en 19 mois. Great Wall Motor a connu une baisse similaire de 30 % de son bénéfice net au troisième trimestre, malgré une hausse de 20 % de son volume de ventes.

Avec des marges qui se resserrent au pays, les constructeurs chinois ciblent de plus en plus les marchés mondiaux. Les exportations de véhicules à nouvelles énergies ont atteint 1,75 million d’unités au cours des neuf premiers mois de 2025, en hausse de 89 % par rapport à l’année précédente. Les analystes de l’industrie estiment que les stocks excédentaires sur le marché intérieur pourraient accélérer les exportations mondiales, augmentant la pression concurrentielle sur les fabricants non chinois.

Sans entrer dans des considérations politiques, si les constructeurs chinois étaient autorisés à entrer sur le marché canadien, des indicateurs commerciaux clairs et essentiels devront être mis en place, car la stratégie de tarification hyper-compétitive a peu de chances de changer chez nous.

Source: Nikkei Asia