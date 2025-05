Les conducteurs canadiens paient des prix très variables pour les mêmes voitures usagées selon la région

Toronto, Montréal et Québec figurent parmi les villes où les prix moyens des voitures d’occasion sont les plus bas au pays.

Toronto affiche le prix moyen le plus bas au Canada pour un Ford F-150 usagé : 29 462 $, selon les modèles 2019.

Québec propose la Honda Civic usagée la moins chère au pays, en plus d’offrir une bonne valeur sur les camions et VUS.

Winnipeg et Edmonton présentent systématiquement les prix les plus élevés pour plusieurs modèles populaires.

Selon une nouvelle analyse, les acheteurs de voitures d’occasion à Québec, Toronto et Montréal bénéficient de certains des prix moyens les plus bas au Canada. L’étude révèle des écarts de prix importants d’une région à l’autre, même pour des véhicules identiques de la même année de fabrication.

Toronto offre le Ford F-150 d’occasion le plus abordable avec un prix moyen de 29 462 $. On y trouve aussi le troisième prix moyen le plus bas pour un Toyota RAV4 (29 057 $) et une Honda Civic (19 296 $). À Québec, la Honda Civic affiche le prix moyen le plus bas au pays, soit 18 445 $, en plus des deuxièmes meilleurs prix pour un Ford F-150 (30 460 $) et un Honda CR-V (20 027 $).

Montréal se distingue avec les prix les plus bas pour les VUS dans l’analyse, incluant un Toyota RAV4 à 27 969 $ et un Honda CR-V à 19 571 $.

À l’opposé, Winnipeg et Edmonton figurent parmi les marchés les plus dispendieux. Winnipeg affiche les prix moyens les plus élevés pour un Toyota RAV4 (34 478 $) et un Honda CR-V (31 491 $). Edmonton, pour sa part, détient le prix moyen le plus élevé pour une Honda Civic (25 284 $), en plus des deuxièmes plus hauts prix pour un Ford F-150 (35 870 $) et un Toyota RAV4 (33 435 $).

L’analyse de Compare the Market repose sur un maximum de 50 annonces par modèle de véhicule dans chaque ville. Tous les véhicules analysés sont des modèles 2019. Lorsque l’inventaire était insuffisant pour une version précise, plusieurs variantes d’un même modèle ont été utilisées. Les données ont été recueillies entre le 11 et le 28 avril 2025 à partir des annonces publiées sur carsales.com.au.

Ces résultats mettent en lumière les écarts régionaux importants qui influencent les coûts d’achat de véhicules usagés au Canada, même pour des modèles identiques de la même année.