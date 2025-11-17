Les concessionnaires Ford commencent à vendre des véhicules d’occasion certifiés par l’entremise d’Amazon Autos

Les véhicules d’occasion certifiés Hyundai, et maintenant Ford, sont offerts sur Amazon Autos dans certains marchés américains.

Ford s’associe à Amazon Autos pour inscrire des véhicules d’occasion certifiés dans trois villes américaines.

Les véhicules comprennent une garantie, une inspection et une garantie de remboursement de 14 jours ou 1 000 milles.

Le programme fait croître les annonces de voitures d’occasion d’Amazon et soutient la plateforme Blue Advantage de Ford.

Ford s’est associé à Amazon pour offrir des véhicules d’occasion certifiés (CPO) par l’entremise de la plateforme Amazon Autos, en commençant par des inscriptions de concessionnaires à Los Angeles, Seattle et Dallas. Cette annonce fait de Ford le deuxième constructeur automobile à se joindre au marché d’achat de voitures en ligne d’Amazon, qui a été lancé en 2024 avec Hyundai.

La plateforme permet aux clients de parcourir l’inventaire CPO, de faire une demande de financement, de compléter leurs achats et de planifier la prise de possession du véhicule directement via Amazon. Les recherches d’inventaire peuvent être filtrées par marque, modèle, année et couleur, avec des résultats affichés dans un rayon de 75 milles (120 km). Les annonces présentent également le prix du véhicule, ses spécifications et son historique.

La participation de Ford augmente les offres d’Amazon Autos, qui a ajouté des inscriptions de véhicules d’occasion en août 2024. Les véhicules inscrits sur la plateforme sont vendus par des concessionnaires Ford et comprennent ceux soutenus par le programme de véhicules d’occasion certifiés Ford Blue Advantage.

Ford Blue Advantage comprend une garantie limitée soutenue par l’entreprise et une garantie de remboursement de deux semaines ou 1 000 milles. L’inventaire CPO est divisé en niveaux de certification : les véhicules Gold Certified et EV Certified comprennent une garantie limitée de 12 mois/12 000 milles, tandis que les véhicules Blue Certified bénéficient d’une couverture de 90 jours/4 000 milles. Tous les véhicules certifiés incluent l’assistance routière.

Le programme Blue Advantage, lancé en 2021, est propulsé par Autotrader et fournit des outils de transparence des prix tels que le conseiller de prix Kelley Blue Book. En plus des modèles Ford, la plateforme répertorie également des véhicules certifiés provenant d’autres fabricants.

L’initiative a été lancée durant la pénurie généralisée de semi-conducteurs afin d’aider les concessionnaires à compenser la diminution des inventaires de véhicules neufs. Ford a indiqué que les concessionnaires inscrits au programme Blue Advantage ont signalé des hausses mesurables des ventes de véhicules d’occasion.

Source: Automotive News