Les concepts Hyundai seront à l’affiche dans «Spider-Man : À travers le Spider-Verse» de Sony

Une version volante du concept Hyundai Prophecy sera en vedette, aux côtés de plusieurs autres concepts.

Une campagne de marketing pour les IONIQ 5 et IONIQ 6 utilisera aussi la propriété intellectuelle de Sony.

Il s’agira de la troisième fois que les deux entreprises collaborent sur des films et des campagnes publicitaires.

Hyundai et Sony Pictures ont renouvelé leur partenariat qui verra les deux sociétés collaborer avant la sortie de « Spider-Man : À travers le Spider-Verse » en juin.

Dans le cadre de cet accord, des véhicules conceptuels Hyundai figureront en bonne place dans le film d’animation et Spider-Man apparaîtra dans des publicités pour les véhicules électriques IONIQ 5 et IONIQ 6.

Le film se déroulant en 2099 dans une ville fictive appelée « Nueva York », Hyundai l’utilisera pour présenter sa vision de l’avenir en termes de mobilité urbaine.

Pour ce faire, une version volante du concept Prophecy, qui a inspiré la berline IONIQ 6, apparaîtra à l’écran, ainsi que de nombreux autres concepts Hyundai tels que les véhicules à usage spécifique (PBV), la mobilité aérienne avancée (AAM) et le Hub, un espace qui servira au transfert de mobilité et aux activités communautaires.

En outre, un robotaxi fictif inspiré de la Pony, le tout premier modèle développé par la société, sera vu en train de parcourir les rues de la ville futuriste.

La campagne publicitaire, qui sera déployée entre mai et juillet, comprendra une publicité télévisée mettant en scène Spider-Man, la gamme de véhicules électriques IONIQ et une nouvelle chanson de Metro Boomin. Des contenus sur les réseaux sociaux sur le thème de Spider-Man et un documentaire sur les coulisses des concepts du constructeur automobile seront également produits.

Ce n’est pas la première fois que Hyundai et Sony Pictures collaborent puisque les produits du constructeur coréen ont déjà été présentés à deux reprises dans les films de l’entreprise.

En effet, «Spider-Man : Sans Retour» (2021) présentait la IONIQ 5 et le Tucson, tandis que « Unchartered » (2022) présentait le Tucson Beast Concept aux côtés de nombreux modèles de production Hyundai.

Avec ce placement de produit et cette campagne de marketing, Hyundai souhaite présenter sa vision de l’avenir de la mobilité à un public plus jeune en l’intégrant dans un univers cinématographique qu’il connaît bien.