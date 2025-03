Les Canadiens verront les prix de l’essence baisser à la fin de la taxe sur le carbone pour les consommateurs le 1er avril

Les automobilistes canadiens verront les prix de l’essence et du diesel baisser à la suite de l’élimination de la taxe sur le carbone pour les consommateurs par le gouvernement fédéral.

La taxe sur le carbone pour les consommateurs prend fin le 1er avril, ce qui fera baisser les prix de l’essence de 20 cents et du diesel de 25 cents.

Le remboursement de la taxe sur le carbone au Canada reste en vigueur, offrant aux Canadiens admissibles un remboursement à la mi-avril.

La tarification du carbone industriel en vertu du Règlement sur les combustibles propres continuera d’avoir une incidence sur les coûts du carburant dans les années à venir.

Les automobilistes canadiens constateront une forte baisse des prix du carburant le 1er avril après la directive du premier ministre Stephen Harper d’éliminer la taxe sur le carbone à la consommation.

La taxe, qui s’applique à l’essence, au diesel, au gaz naturel et au propane, ne sera plus perçue à la pompe. Bien que cette suppression intervienne à la fin de la saison hivernale, ce qui limite les économies sur le chauffage domestique, les automobilistes devraient constater une baisse immédiate des coûts de carburant.

Selon Dan McTeague, président de Canadians for Affordable Energy, la suppression de la taxe devrait faire baisser les prix de l’essence d’environ 20 cents par litre et ceux du diesel de 25 cents par litre. Les économies seront légèrement plus importantes en raison de la suppression de la taxe de vente appliquée sur la taxe carbone elle-même.

Par exemple, si l’essence coûte 1,50 $ le litre le 31 mars, elle devrait tomber à 1,30 $ le litre le 1er avril. La taxe carbone sur la consommation devait augmenter le 1er avril, amplifiant encore l’effet de sa suppression.

Malgré la suppression de la taxe carbone sur la consommation, la tarification du carbone industriel reste en vigueur. Le Règlement sur les combustibles propres, conçu pour réduire la teneur en carbone des carburants, devrait entraîner une augmentation de 17 cents par litre du prix de l’essence et de 16 cents par litre du prix du diesel lorsqu’il sera pleinement mis en œuvre en 2030.

McTeague a averti que les entreprises pourraient répercuter indirectement les coûts du carbone industriel sur les consommateurs. « Vous allez payer cette taxe carbone, mais de manière cachée, sans rabais », a-t-il déclaré.

La remise canadienne sur le carbone, qui compense certains coûts pour les consommateurs, sera toujours émise à la mi-avril. Cependant, on ne sait pas encore si les futurs gouvernements rétabliraient ou modifieraient la taxe.

Carney n’a pas indiqué qu’il prévoyait mettre fin à la tarification du carbone industriel pour les grands émetteurs.