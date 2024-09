Les Audi A3 et S3 2025 bénéficient d’un design rafraîchi et d’une dynamique revue

La plus petite des berlines Audi bénéficie d’une mise à jour de son design à l’avant et à l’arrière.

L’intérieur est également modernisé avec plus de technologie et des mises à jour stylistiques.

L’augmentation de la puissance et du couple ainsi que les modifications apportées à la suspension rendent la S3 plus dynamique qu’auparavant.

Audi a apporté quelques modifications à ses berlines A3 et S3 pour l’année-modèle 2025, en modernisant les détails stylistiques, en apportant plus de technologie et en révisant la dynamique de conduite.

Le modèle d’entrée de gamme de la marque ayant été entièrement redessiné en 2022, il ne s’agit que d’un rafraîchissement de milieu de cycle, et l’ensemble du véhicule reste pratiquement inchangé.

À l’extérieur, les principales différences pour 2025 comprennent de nouveaux feux avant et arrière à DEL, y compris des signatures lumineuses personnalisables disponibles sur la S3, qui peuvent être modifiées par le conducteur via le système d’infodivertissement MMI.

L’A3 reçoit également de nouvelles jantes en alliage et de nouvelles couleurs de peinture, mais la S3 bénéficie d’un rafraîchissement légèrement plus important.

En effet, le modèle le plus sportif arbore une calandre plus agressive et un nouveau pare-chocs arrière qui comprend quatre sorties d’échappement et un diffuseur, ainsi que des réflecteurs latéraux verticaux inspirés de la RS3 encore plus sportive, qui reste indisponible pour les acheteurs nord-américains.

À l’intérieur, toutes les versions A3 et S3 bénéficient de matériaux de meilleure qualité, d’un nouveau levier de vitesses et de touches argentées sur les bouches d’aération qui confèrent au tableau de bord une allure plus horizontale. Un accoudoir a été ajouté au modèle de base, ainsi qu’une console centrale révisée qui peut accueillir un socle de recharge sans fil en option.

L’éclairage d’ambiance fait également partie de la liste des équipements de série de l’A3 2025, avec des touches lumineuses sur les portes, au-dessus des pieds, la console centrale et les porte-gobelets. Des options d’éclairage d’ambiance améliorées qui ajoutent des accents sur les plaques de seuil et le panneau de commande sont disponibles en option, ainsi que 30 couleurs sélectionnables.

Dans le cadre de ce système d’éclairage intérieur, de nouveaux inserts en tissu transparent sont inclus dans les panneaux de porte. Pour laisser passer la lumière, ces pièces de tissu ont été découpées au laser 300 fois en cinq sections de tailles différentes.

L’Audi S3 2025 bénéficie d’un éclairage intérieur encore plus complet, ainsi que d’un nouveau volant à trois branches et de pédales en aluminium.

Cet intérieur révisé comprend également plus de technologie, avec le groupe d’instruments numériques de 10,25 pouces qui devient la norme dans toute la gamme. En outre, Audi a étendu son abonnement d’essai à Audi Connect NAV de six mois à trois ans, du moins pour les véhicules vendus aux États-Unis.

Un écran tactile central de 10,1 pouces est également de série, tout comme quatre ports USB-C et l’Audi in-car App Store, qui permet aux conducteurs d’ajouter des applications telles que Spotify et Youtube au système d’info divertissement de leur véhicule. Un système audio premium Sonos disponible en option est un autre ajout pour 2025.

Sous le capot, les Audi A3 et S3 2025 continuent d’être propulsées par un moteur TFSI turbocompressé de 2,0 litres associé à une boîte de vitesses S tronic à double embrayage à 7 rapports, mais les deux modèles bénéficient de puissances accrues.

Dans le cas de l’A3, cela se traduit par une augmentation du couple de 15 lb-pi pour atteindre 236 lb-pi, tandis que la S3 reçoit 22 chevaux supplémentaires, pour un total de 328, et une courbe de couple plus plate qui permet d’atteindre le chiffre maximal de 295 lb-pi entre 2 100 et 5 500 tr/min.

La S3 bénéficie également d’une nouvelle fonction de précharge du turbo qui ouvre le papillon des gaz en roue libre pour maintenir la pression du turbo et réduire son délai de réponse, ce qui rend le moteur plus réactif à haute vitesse.

Un nouveau mode de conduite Dynamic Plus est également ajouté, augmentant le régime de ralenti à 1 300 tr/min et modifiant le réglage de la transmission pour permettre des montées en régime plus tardives et des rétrogradations plus précoces.

Ce mode de conduite affecte également le nouveau répartiteur de couple arrière, emprunté à la RS3. Ce dispositif peut recevoir jusqu’à 50 % du couple du moteur par le biais de la transmission intégrale Quattro de série et l’envoyer intégralement à la roue arrière extérieure afin de favoriser le survirage.

Indépendamment du mode de conduite, la boîte de vitesses S tronic de la S3 a été mise à jour pour passer les rapports plus rapidement et plus agressivement, surtout au démarrage, grâce à une plus forte compression des disques d’embrayage.

La suspension a également été revue, avec des triangles plus rigides et un système de direction mieux centré qui contribuent à améliorer la réponse de la direction.

Les Audi A3 et S3 2025 seront disponibles aux États-Unis à partir du dernier trimestre de l’année, et les livraisons au Canada devraient débuter à peu près au même moment.