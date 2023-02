L’EPA dit que la Hyundai IONIQ 6 peut rouler 581 kilomètres sur une charge

Les versions ayant la plus faible autonomie sont les SEL AWD et Limited AWD, qui peuvent rouler 435 kilomètres sur une charge.

L’IONIQ 6 a un coefficient de trainée de seulement 0.22, un des plus faibles sur le marché.

Les acheteurs commenceront à recevoir leur voitures ce printemps

Hyundai a annoncé les chiffres officiels de l’EPA concernant l’autonomie et le rendement de la berline électrique IONIQ 6 de 2023.

La version Long-Range SE RWD est, sans surprise, celle qui offre la plus grande autonomie à chaque charge grâce à son groupe motopropulseur à moteur unique et sa batterie de 77,4 kWh.

Combiné à un très faible coefficient de traînée de 0,22, cela donne à la Hyundai IONIQ 6 une autonomie maximale de 581 kilomètres, soit presque 100 kilomètres de plus que la IONIQ 5.

En raison de son moteur électrique supplémentaire qui assure la transmission intégrale et une augmentation de la puissance de 95 chevaux et du couple de 188 lb-pi, la SE Long Range AWD aura une autonomie légèrement inférieure de 509 kilomètres.

Bien qu’ils partagent le même groupe motopropulseur que la version Long Range RWD, les SEL RWD et Limited RWD doivent se contenter de 491 kilomètres d’autonomie en raison de leurs roues plus grandes de 20 pouces (par rapport aux versions standard de 18 pouces).

En combinant les roues de 20 pouces avec le groupe motopropulseur à double moteur dans les SEL AWD et Limited AWD, on obtient le chiffre officiel le plus bas pour l’autonomie de la IONIQ 6 : 435 kilomètres.

Selon les ingénieurs de Hyundai, l’aileron arrière distinctif de style Porsche monté sur chaque IONIQ 6 contribue à réduire le coefficient de traînée, tout comme les volets de refroidissement actifs et le recouvrement intégral du dessous de caisse.

Comme la IONIQ 5 et la Kia EV6, la IONIQ 6 bénéficie de l’une des rares architectures de batterie de 800 volts actuellement sur le marché, ce qui signifie qu’elle peut se charger plus rapidement que la plupart de ses rivales, puisqu’il lui faut seulement 18 minutes pour passer de 10 à 80 % en utilisant un chargeur de niveau 3.

Hyundai indique que la IONIQ 6 commencera à arriver chez les concessionnaires et les acheteurs en Amérique du Nord plus tard ce printemps.