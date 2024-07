Le VUS électrique à trois rangées de Hyundai sera lancé d’ici la fin de l’année

La Hyundai Ioniq à trois rangées sera lancée en 2025.

Une version Hyundai de l’EV9 est attendue.

Hyundai vient de confirmer qu’elle présentera son nouveau véhicule électrique à trois rangées dans le courant de l’année. Elle devrait s’appeler Hyundai Ioniq 9 et sera commercialisée à partir de l’année modèle 2025.

L’annonce a été faite en une simple ligne dans l’annonce du changement d’année modèle 2025 de Hyundai : « 2025 Ioniq 3-rangée VUS (VE)— tout nouveau modèle ; débute plus tard en 2024 ».

Hyundai fait miroiter cette famille électrique depuis un certain temps déjà. Elle a d’abord annoncé l’arrivée d’un véhicule à trois rangées de sièges lors du lancement de la marque Ioniq EV en 2020. Hyundai a ensuite présenté le concept Hyundai Seven au Salon de l’auto de Los Angeles en 2021, un véhicule électrique à trois rangées de portes avec un habitacle hypermoderne.

Le concept Seven suggère que Hyundai prévoyait d’utiliser le nom Ioniq 7 pour le modèle à trois rangées. Mais des rapports en provenance de Corée suggèrent que Hyundai abandonnera le nom d’Ioniq 7 au profit de Ioniq 9. Cette dernière pourrait être trop proche de l’EV9 de Kia, qui partagera la même plateforme et les mêmes dimensions, mais laissera plus d’espace pour les véhicules du milieu.

Quel que soit le modèle choisi, Hyundai dispose de la marque pour les deux. La Ioniq de série à trois rangées devrait être légèrement plus longue que la Hyundai Palisade, avec un empattement beaucoup plus long pour plus d’espace dans l’habitacle. C’est la taille de la Kia EV9. Comme pour la EV9, il ne faut pas s’attendre à un grand coffre, et l’autonomie sera probablement de l’ordre de 451 km, comme pour la Kia.