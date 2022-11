Le Volvo EX90 2024 arrive avec sept places et 600 kilomètres d’autonomie

Le nouveau Volvo EX90 2024 offrira 600 kilometres d’autonomie sur le cycle WLTP

Son système à deux moteurs électriques offrira 517 chevaux et 671 lb-pi de couple

Il arrivera sur le marché l’an prochain

Après avoir dévoilé des informations du Volvo EX90 2024 au compte-goutte au cours des dernières semaines, Volvo a enfin retiré le voile sur son nouveau véhicule utilitaire sport entièrement électrique à sept places qui arrivera sur le marché l’année prochaine.

Volvo a pour objectif de ne vendre que des véhicules entièrement électriques d’ici 2030, une stratégie d’électrification très ambitieuse qui nécessitera plusieurs VÉ. Le nouveau Volvo EX90 se situera au sommet de la gamme Volvo, une place actuellement occupée par le vénérable Volvo XC90.

Vous pouvez considérer le nouveau Volvo EX90 comme étant essentiellement un XC90 électrique. Bien sûr, il est plus que cela. Il présente un tout nouveau design qui devrait servir de point de départ aux prochains véhicules électriques Volvo, tandis qu’à l’intérieur, on trouve une foule de technologies avancées de sécurité et d’aide à la conduite.

Volvo est réputé pour la sécurité de ses véhicules et le EX90 ne fait pas exception. Au cours des dernières semaines, Volvo a parlé de certaines des technologies de sécurité les plus avancées que l’on trouve dans le dernier EX90, confirmant avec le dévoilement qu’il sera doté de ce que Volvo appelle un bouclier de sécurité invisible utilisant les dernières technologies de capteurs.

Ces caméras, radars et systèmes lidar avancés s’associent au logiciel Nvidia Drive pour surveiller tout ce qui se passe autour du véhicule et réagir au besoin pour éviter les collisions. Le système peut avertir les conducteurs des dangers qui les entourent, apporter des corrections subtiles pour préserver la sécurité, et finalement prendre le contrôle du véhicule si nécessaire.

Le nouveau Volvo EX90 peut notamment s’arrêter complètement et avertir les intervenants si le conducteur s’endort ou n’est plus en mesure de contrôler le véhicule. Les technologies proposées dans le nouveau EX90 seront fluides grâce à des mises à jour par voie hertzienne.

Connectivité avancée

Comme tous les nouveaux véhicules Volvo, le nouveau EX90 sera équipé d’un système d’infodivertissement intégré à Google. Logé dans un écran tactile central de 15 pouces, ce système propose Google Assistant, la navigation Google Maps et l’accès à Google Play. Le système Apple CarPlay sans fil sera également proposé. Il y aura une connectivité 5G à l’intérieur et les propriétaires pourront utiliser leur téléphone intelligent comme clé.

600 km d’autonomie pour le nouveau Volvo EX90 2024

Le nouveau Volvo EX90 sera équipé d’un groupe motopropulseur à deux moteurs entièrement électrique alimenté par une batterie de 111 kWh. Volvo affirme que le EX90 peut parcourir 600 kilomètres sur une seule charge selon le cycle WLTP. Cela signifie qu’une fois converti en chiffres d’autonomie nord-américains, le EX90 devrait pouvoir parcourir entre 450 et 500 kilomètres. De plus, Volvo affirme que vous pouvez recharger le nouveau VUS entièrement électrique à trois rangées de 10 à 80 % en moins de 30 minutes.

La puissance est évaluée à 517 chevaux, tandis que 671 livres-pieds de couple circuleront dans les roues avant et arrière. Le nouveau EX90 est construit sur un tout nouveau châssis, et il est composé d’acier recyclé, d’aluminium recyclé, de plastiques recyclés et de matériaux biosourcés.

Volvo a également annoncé il y a quelques semaines que le EX90 sera doté d’un système de recharge bidirectionnel qui permet au véhicule électrique de servir de source d’énergie. Il peut renvoyer de l’électricité dans le réseau pour recharger des accessoires ou des outils. En théorie, vous pouvez également utiliser le EX90 comme générateur pour votre maison en cas de panne de courant. Cette technologie sera développée au cours des prochaines années et ne sera probablement pas possible lorsque le nouveau EX90 sera commercialisé l’année prochaine.

Volvo vise l’électrification complète et la stratégie ambitieuse du constructeur aura besoin de modèles comme le EX90 pour être un succès. Sur papier, le constructeur semble être sur la bonne voie avec le nouveau Volvo EX90 2024.