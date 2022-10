Le tout nouveau Volvo EX90 est l’avenir de la sécurité maintenant

Le modèle de série sera lancé le 9 novembre.

Le nouveau VUS phare sera entièrement électrique.

À ce jour, la sécurité est la première pensée qui vient à l’esprit de la plupart des gens lorsque le nom de Volvo est prononcé. Cela n’est pas le fruit du hasard. Pendant des décennies, Volvo a fait preuve de leadership dans ce domaine et ce n’est pas près de changer. Son nouveau VUS EX90 sera le fruit de l’association de diverses technologies de sécurité qui en feront la Volvo la plus sûre de tous les temps.

L’idée qui sous-tend les technologies de sécurité du Volvo EX90 est relativement simple. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l’environnement immédiat du véhicule ou sur le comportement du conducteur, elle combinera les deux paramètres pour éviter, autant que possible, les accidents dans leur ensemble.

Grâce au LiDAR, l’EX90 fera l’inventaire de tout ce qui se passe autour du VUS pendant qu’il circule. Le système de détection et de télémétrie par ondes lumineuses est intégré au toit du véhicule et, parce qu’il n’a pas besoin de lumière pour fonctionner comme une caméra, il peut détecter des piétons jusqu’à une distance de 250 mètres et quelque chose d’aussi petit et sombre qu’un pneu sur une route la nuit à 120 mètres devant lui. Lors du développement de la technologie, Volvo a découvert que les accidents ayant des conséquences graves peuvent être réduits jusqu’à 20 %, et que l’évitement global des accidents peut être amélioré jusqu’à 9 %.

Cette technologie de conduite autonome, une fois que toutes les vérifications de sécurité auront été effectuées et que toutes les approbations nécessaires auront été obtenues, sera introduite dans le EX90 et disponible par abonnement.

L’EX90 Concept présentera aussi une nouvelle technologie qui permettra également à la voiture de mieux interpréter l’état du conducteur. Le nouveau système de compréhension du conducteur, de série sur l’EX90, tentera, à l’aide de ses deux caméras, de détecter les signaux qui pourraient indiquer que le conducteur n’est pas au mieux de sa forme. En observant les mouvements du regard du conducteur, en mesurant les mouvements du volant et en comparant le tout à des algorithmes brevetés, l’EX90 peut intervenir par le biais d’un avertissement sonore ou prendre complètement le contrôle de la conduite et arrêter le véhicule.

« Nous pensons que l’EX90 est la voiture Volvo la plus sûre jamais mise en circulation », a déclaré Joachim de Verdier, responsable de l’automatisation des véhicules sûrs chez Volvo Cars. « Nous fusionnons notre compréhension de l’environnement extérieur avec notre compréhension plus détaillée de l’attention du conducteur. Lorsque tous nos systèmes de sécurité, nos capteurs, nos logiciels et notre puissance informatique s’unissent, ils créent un bouclier de sécurité préventive autour de vous — et vous ne saurez même pas qu’il est là jusqu’à ce que vous en ayez besoin. »

La version de production du Volvo EX90 Concept sera dévoilée au monde entier le 9 novembre. Elle remplacera la génération actuelle du Volvo XC90 en tant que véhicule phare de la marque suédoise.