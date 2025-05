Le Volkswagen ID. Buzz 2025 visé par un arrêt de vente en raison de problèmes de conformité

La version moderne du microbus fait face à des problèmes de conformité liés à la banquette arrière et à l’affichage du témoin de freinage.

Transport Canada confirme que 771 ID. Buzz canadiens sont touchés par un témoin de freinage affichant une couleur incorrecte.

Un problème de largeur de la banquette de la troisième rangée rend le véhicule non conforme, malgré la présence de seulement deux ceintures de sécurité à cet endroit.

Volkswagen prévoit offrir des mises à jour logicielles et des modifications physiques, avec des avis aux propriétaires attendus d’ici le 20 juin.

Volkswagen of America a émis deux ordres d’arrêt de vente pour sa minifourgonnette électrique ID. Buzz en raison de rappels de sécurité distincts touchant 5 637 véhicules des États-Unis construits entre septembre 2024 et février 2025 à l’usine de Hanovre, en Allemagne. Les rappels concernent la largeur inadéquate de la banquette de la troisième rangée et une anomalie dans l’affichage du témoin de frein, deux éléments qui enfreignent les normes de sécurité fédérales américaines.

Le premier rappel vise la banquette arrière, trop large pour seulement deux passagers même si elle est dotée de seulement deux ceintures de sécurité. Selon Automotive News, la solution retenue consiste à installer des garnitures non rembourrées pour réduire physiquement la largeur du siège et ainsi limiter l’espace aux deux occupants prévus.

Le deuxième rappel concerne l’icône du système de freinage, qui s’affiche en ambre plutôt qu’en rouge accompagné du mot « brake », comme l’exigent les normes. Ce défaut pourrait semer la confusion chez les conducteurs en cas de défaillance du système de freinage.

Transport Canada confirme un rappel pour 771 ID. Buzz au pays

Bien que Volkswagen n’ait pas encore confirmé si le rappel lié à la largeur de la banquette touche aussi les véhicules canadiens, Transport Canada a déjà publié un avis concernant le témoin de freinage. Selon l’avis de rappel #2025-191 émis le 9 avril 2025, 771 ID. Buzz au Canada présentent un affichage erroné du témoin de défaillance du système de freinage.

Transport Canada précise que « l’utilisation d’un témoin de la mauvaise couleur pourrait entraîner de la confusion et augmenter les risques de collision ». Le défaut constitue une non-conformité aux normes canadiennes de sécurité des véhicules automobiles 101 (emplacement et identification des commandes et affichages) et 135 (systèmes de freinage des véhicules légers).

Volkswagen prévoit aviser les propriétaires par courrier et leur recommander de se rendre chez un concessionnaire pour une mise à jour logicielle qui corrigera l’affichage du témoin.

Correctifs logiciels et modifications physiques prévus d’ici juin

Volkswagen of America a établi un calendrier distinct pour régler chaque problème de sécurité. Pour le problème du panneau d’instrumentation, une mise à jour logicielle sera offerte et les avis aux propriétaires sont attendus d’ici le 6 juin. Les correctifs relatifs à la banquette, qui nécessitent des modifications physiques, devraient suivre avec des avis envoyés d’ici le 20 juin.

L’arrêt de vente touche à la fois les véhicules neufs et d’occasion, et survient à peine quelques mois après le lancement du modèle en Amérique du Nord. Avec un prix de départ de 77 495 $, l’ID. Buzz représente le modèle le plus dispendieux de Volkswagen sur le marché nord-américain.

Il s’agit du deuxième arrêt de vente récent dans la gamme électrique de Volkswagen, après celui imposé à l’automne 2024 sur le VUS compact ID.4 en raison d’un problème avec les poignées de porte. Volkswagen Canada n’a pas encore confirmé si le rappel de la banquette arrière s’appliquera aussi aux véhicules canadiens.