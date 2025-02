Le vieillissement des voitures stimule le marché de l’après-vente automobile

Le marché mondial de l’après-vente automobile se développe, car les conducteurs conservent leurs véhicules plus longtemps, ce qui accroît la demande de maintenance et de pièces détachées

Le marché mondial de l’après-vente automobile dépassera les 430 milliards de $ en 2024.

En Europe, l’âge moyen des véhicules est passé de 10,6 ans en 2016 à 12,3 ans en 2022.

L’âge moyen des véhicules est de 12,6 ans aux États-Unis et de 10,4 ans au Canada.

La prolongation de la durée de vie des véhicules dans le monde entier s’accompagne d’une expansion du marché de l’après-vente automobile. La demande d’entretien, de pièces détachées et de services numériques augmente. Le secteur, évalué à plus de 430 milliards de $ en 2024, continue de croître à mesure que les conditions économiques et l’évolution de la technologie remodèlent le comportement des consommateurs.

Le parc automobile mondial vieillit, car les consommateurs retardent l’achat de nouvelles voitures. La hausse des prix des véhicules neufs et l’incertitude entourant l’adoption des véhicules électriques ont incité de nombreux conducteurs à prolonger la durée de vie de leurs véhicules existants. Les facteurs économiques, notamment l’inflation et les taux d’intérêt, ont également contribué à la prudence des consommateurs.

« Sur de nombreux marchés, l’attentisme façonne le comportement des consommateurs », déclare Thomas Vollmar, président de l’Association allemande du commerce des pièces détachées automobiles. « Toutefois, comme les gens dépendent de leur véhicule, ils continuent à le conduire plus longtemps.

La tendance est évidente sur les principaux marchés automobiles :

Allemagne : L’âge moyen des voitures a atteint 10 ans pour la première fois en 2023.

: L’âge moyen des voitures a atteint 10 ans pour la première fois en 2023. Union européenne : L’âge des véhicules est passé de 10,6 ans en 2016 à 12,3 ans en 2022.

: L’âge des véhicules est passé de 10,6 ans en 2016 à 12,3 ans en 2022. États-Unis : Des tendances similaires ont été observées, l’âge moyen des véhicules augmentant régulièrement.

: Des tendances similaires ont été observées, l’âge moyen des véhicules augmentant régulièrement. Inde et Chine : Contrairement aux marchés occidentaux, les flottes de véhicules rajeunissent en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat de la classe moyenne et de l’amélioration des infrastructures.

Les véhicules plus anciens nécessitent des entretiens plus fréquents, ce qui stimule la demande de pièces d’entretien et de rechange. Les remplacements fréquents concernent les freins, les courroies de distribution, les pneus et les filtres, tous essentiels pour maintenir les véhicules anciens en état de marche.

« Les ateliers sont plus occupés que jamais, et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive en 2024 », déclare Ulrich Köster, porte-parole de l’Association allemande du commerce et de la réparation automobile.

Le marché de l’après-vente automobile évolue avec des tendances clés qui remodèlent l’industrie. La refabrication gagne du terrain, les constructeurs automobiles remettant à neuf des pièces usagées telles que les transmissions et les freins afin de réduire les coûts et de soutenir la durabilité. La vente au détail en ligne et l’impression 3D rationalisent les chaînes d’approvisionnement, permettant une production de pièces plus rapide et personnalisée. Parallèlement, les ateliers de réparation doivent s’adapter à la numérisation en intégrant l’accès direct aux données et les diagnostics pour entretenir des véhicules de plus en plus connectés, afin d’assurer leur compétitivité dans un paysage technologique qui évolue rapidement.

Des modèles de véhicules spécifiques sont connus pour leur durabilité, ce qui en fait des choix populaires sur les marchés de la propriété à long terme :

Europe : La VW Golf et la Renault Clio dominent en raison de leur efficacité et de leur polyvalence.

: La VW Golf et la Renault Clio dominent en raison de leur efficacité et de leur polyvalence. Amérique du Nord : Le Ford F-150 reste un favori pour sa robustesse et son adaptabilité.

: Le Ford F-150 reste un favori pour sa robustesse et son adaptabilité. Asie : La Toyota Corolla et la Honda Civic sont appréciées pour leur fiabilité et leurs faibles coûts d’entretien.

: La Toyota Corolla et la Honda Civic sont appréciées pour leur fiabilité et leurs faibles coûts d’entretien. Afrique : Les Toyota Hilux et Corolla sont largement utilisées pour leur résistance dans des conditions difficiles.

L’approvisionnement en pièces détachées reste stable, ce qui garantit la longévité des véhicules. « Le commerce indépendant de pièces détachées automobiles peut généralement fournir des composants de remplacement, ce qui minimise les retards dans les réparations », déclare Thomas Vollmar, président de la GVA.

Le marché de l’après-vente automobile s’adapte au vieillissement du parc automobile grâce au réusinage, à la numérisation et à l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Les ateliers de réparation adoptent les nouvelles technologies, car les consommateurs recherchent des solutions d’entretien rentables pour rester mobiles. Les effets à long terme sur le marché des voitures neuves seront plus clairs dans les années à venir et dépendront de la demande, des mandats et, surtout, des prix.