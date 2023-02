Le Toyota RAV4 2023 débute à 35 534 $ au Canada

Le RAV4 a été le véhicule qui n’est pas un camion le plus vendu au Canada l’année dernière.

Six niveaux d’équipement et trois motorisations sont offerts sur le RAV4 2023.

Tous les prix incluent des frais de 1 930$ pour le transport et la préparation ainsi que des frais de concessionnaires allant jusqu’à 899$.

Le Toyota RAV4 continue d’être le véhicule le plus vendu au Canada, à l’exception des camions pleine grandeur.

Ce VUS compact entre dans l’année modèle 2023 avec un grand choix de niveaux de finition, de groupes motopropulseurs et d’ensembles optionnels qui seront décrits ici.

Commençons par examiner les modèles réguliers du RAV4 équipés d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres qui génère 203 chevaux et 184 lb-pi de couple.

Modèles à essence

Le RAV4 d’entrée de gamme en 2023 est le modèle LE AWD dont le prix est de 35 734 $. Comme son nom l’indique, cette version (et toutes les autres) du RAV4 bénéficie d’un système de transmission intégrale qui peut relier l’essieu arrière au moteur lorsqu’un patinage est détecté. La LE est également équipée d’éléments tels que la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, l’assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de collision avant avec détection des piétons et des cyclistes, les feux de route automatiques, un écran tactile d’info divertissement de 8 pouces, un abonnement de 10 ans au système Safety Connect, Apple CarPlay et Android Auto, un écran de 7 pouces dans le combiné d’instruments, des sièges avant chauffants et des jantes en acier de 17 pouces avec enjoliveurs.

La version XLE AWD à 39 294 $ ajoute le système d’accès à clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, le hayon électrique, un abonnement de 3 ans aux services Remote Connect, un siège conducteur à 8 réglages électriques, un volant chauffant gainé de cuir, la fonction de montée et descente automatique de toutes les vitres, un système de climatisation automatique bizone, un cache-bagages, des essuie-glaces à détecteur de pluie, un toit ouvrant électrique, des rails de toit noirs, des roues en alliage de 17 pouces et des accents chromés sur les phares à DEL.

Le XLE peut également être équipé d’un ensemble Premium au coût de 2 040 $ qui ajoute une sellerie SofTex, une fonction de mémoire pour le siège du conducteur, un antidémarreur, un filet de retenue et des roues en alliage de 19 pouces.

Le RAV4 Trail à 42 994 $ est une version plus robuste qui partage la plupart des caractéristiques du XLE avec le groupe Premium, à quelques exceptions près. En effet, le RAV4 Trail troque l’antidémarrage du moteur et le siège à mémoire du XLE Premium contre un socle de recharge sans fil et un organisateur de compartiment de chargement. Parmi les caractéristiques uniques du Trail, citons les barres de toit de type pont, les jantes en alliage de 19 pouces peintes en noir et le système de transmission intégrale à vecteur de couple dynamique qu’il partage avec le Limited.

En parlant de celui-ci, le niveau de finition le plus élevé du RAV4 2023 est le Limited à 47 194 $. Cette version comprend toutes les caractéristiques que l’on retrouve dans le XLE Premium en plus d’un système de caméra à 360 degrés, de capteurs de stationnement, d’une capacité de freinage autonome pour le système d’alerte de circulation transversale arrière, d’une recharge de téléphone sans fil, d’un hayon électrique mains libres, d’un écran d’info divertissement de 10. 5 pouces avec un abonnement de 3 ans à Drive Connect, un système audio JBL à 11 haut-parleurs, un écran de 12,3 pouces dans le combiné d’instruments, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, un siège passager à réglage électrique, un rétroviseur numérique avec homeLink, un organiseur de chargement, des poignées de porte chromées, des rétroviseurs extérieurs chauffants avec lampes de poche et différents phares à DEL.

Versions hybrides

Le Toyota RAV4 2023 est également proposé avec un groupe motopropulseur hybride qui utilise le même moteur à essence combiné à deux moteurs électriques afin de délivrer 219 chevaux et 221 lb-pi de couple. Comme l’un des moteurs se trouve sur l’essieu arrière, le système de traction intégrale de ces modèles n’a pas de lien mécanique entre les deux essieux.

La LE hybride coûte 37 794 $ et partage la plupart de ses caractéristiques avec la LE à essence, à l’exception de roues en alliage de 17 pouces, d’un siège passager réglable en 4 directions, d’un système de climatisation automatique à deux zones, de rails de toit peints en noir et d’un mode ECO.

La XLE hybride (40 934 $) suit le même schéma en offrant les mêmes caractéristiques que son homologue à essence, sauf en ce qui concerne les groupes d’options. En effet, en plus du groupe XLE Premium (2 040 $) qui se distingue par ses roues de 18 pouces et ses phares antibrouillard à DEL, le RAV4 XLE hybride peut être commandé avec le groupe Woodland (2 190 $). Ce pack ajoute une prise de courant de 120 volts, des tapis de sol et une doublure de chargement de marque Woodland, un organisateur de chargement, des rails de toit en forme de pont, une suspension tout-terrain TRD et des roues de 18 pouces uniques peintes en bronze.

La SE hybride à 42 734 $ partage ses caractéristiques avec la XLE, à l’exception d’une suspension sport, de roues noires de 18 pouces et de phares à DEL différents.

La version hybride XSE à 45 634 $ offre les mêmes caractéristiques que la SE, en plus du système audio JBL, d’un écran d’info divertissement de 10,5 pouces, d’un écran de 12,3 pouces pour le tableau de bord, d’une sellerie en tissu et en SofTex, d’un rétroviseur numérique avec HomeLink, d’un organisateur de chargement, d’un filet à bagages et de lampes à DEL verticales. Un ensemble technologique de 2 560 $ ajoute des caméras à 360 degrés, des capteurs de stationnement, une alerte de circulation transversale arrière avec freinage, la recharge sans fil, un hayon mains libres, le système d’info divertissement de 10,5 pouces et la mémoire du siège du conducteur.

Enfin, la Limited hybride à 48 794 $ bénéficie des mêmes caractéristiques que la Limited ordinaire, à l’exception de roues de 18 pouces et de feux antibrouillard à DEL.

Le RAV4 Prime

Le Toyota RAV4 Prime 2023 est la version hybride rechargeable du VUS qui est équipée d’une plus grande batterie permettant de parcourir jusqu’à 68 kilomètres en mode électrique et d’une puissance de 302 chevaux. Le RAV4 Prime est proposé en deux versions :

La SE débute à 52 894 $ et elle comprend à peu près les mêmes caractéristiques que les modèles à essence et hybrides de milieu de gamme, comme le hayon électrique, l’écran d’info divertissement de 8 pouces, le siège du conducteur à réglage électrique, le volant chauffant, les rails de toit chromés et les roues de 18 pouces.

La version supérieure XSE (57 734 $) ajoute la recharge sans fil, un écran plus grand dans le tableau de bord, une sellerie SofTex avec sièges arrière chauffants, un rétroviseur numérique avec HomeLink et des roues de 19 pouces. Un ensemble Technologie de 5 390 $ apporte également l’alerte de circulation transversale arrière avec capacité de freinage, un écran à 360 degrés, le hayon mains libres, une prise de courant de 120 volts, le système audio JBL, des palettes de changement de vitesse montées sur la direction, des sièges avant ventilés, un affichage tête haute et un toit ouvrant panoramique.