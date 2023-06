Le Toyota Land Cruiser de retour au Canada après une interruption de près de 30 ans

Le Land Cruiser a été retiré du marché américain en 2021 et sera de retour pour l’année modèle 2024.

Les Canadiens n’ont eu droit qu’au Lexus LX pendant toutes ces années.

Né au début des années 1950 en tant que véhicule fiable et robuste conçu pour affronter les terrains les plus difficiles, le Toyota Land Cruiser s’est forgé un héritage enviable qui s’étend sur plus de sept décennies. Cette merveille tout-terrain emblématique, connue pour sa longévité et sa durabilité remarquables, s’est attiré les faveurs d’un grand nombre d’admirateurs dans le monde entier, s’assurant ainsi une place de choix dans l’histoire de l’automobile.

Toutefois, au fil des ans, la présence du Land Cruiser a été irrégulière en Amérique du Nord. Le modèle a été retiré du marché canadien au milieu des années 1990, en raison de l’évolution des préférences des consommateurs, des prix et des normes antipollution. Pourtant, elle a continué à trouver sa place dans les garages américains jusqu’en 2021, date à laquelle Toyota a décidé d’arrêter la commercialisation du modèle aux États-Unis, en invoquant la baisse des ventes. Cette décision a déçu les amateurs les plus fidèles.

Dans un retournement de situation inattendu, Toyota se prépare maintenant à ramener le Land Cruiser sur le marché nord-américain. Cette décision surprenante signifie un changement dans la stratégie de Toyota, car elle laisse entrevoir un engagement renouvelé pour répondre à l’appétit croissant pour les véhicules tout-terrain de haute performance. Le retour du Land Cruiser ne se limite pas aux États-Unis, mais s’étend remarquablement au Canada — ce qui nous fait nous sentir spéciaux — merci Toyota Canada.

Pour l’instant, les détails concernant la réincarnation nord-américaine du Land Cruiser restent rares. Cependant, on peut s’attendre à un véhicule fidèle à son ADN d’origine — une machine robuste et tout-terrain équipée de technologies modernes telles que des groupes motopropulseurs hybrides et de nombreuses fonctionnalités. La décision de Toyota de réintroduire le Land Cruiser en dit long sur l’attrait durable de ce véhicule légendaire.

Quoi qu’il en soit, le retour du Land Cruiser marque un chapitre passionnant de l’histoire de Toyota. De plus amples informations sur ce retour attendu seront bientôt disponibles.