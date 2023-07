Le tout nouveau Toyota Land Cruiser 2024 sera dévoilé le 2 août

La première mondiale sera retransmise en direct.

Les attentes sont très élevées.

Le 1er août à 21 heures pour nous.

Le Toyota Land Cruiser, un nom qui résonne avec des générations de passionnés d’automobile, a été introduit pour la première fois par Toyota en 1951, un produit de la reconstruction d’après-guerre du Japon. Conçu à l’origine comme un véhicule utilitaire à usage militaire et industriel, sa robustesse, sa fiabilité et ses prouesses tout-terrain lui ont valu d’être présenté au public en 1954.

Au fil des décennies, le Land Cruiser a connu de nombreuses évolutions, chacune renforçant son statut de véhicule tout-terrain parmi les plus vénérés au monde. Malgré son évolution, le Land Cruiser a conservé ses caractéristiques essentielles de durabilité et ses capacités tout-terrain inégalées, ce qui explique sa présence significative dans les régions où les conditions de conduite sont difficiles, comme l’Outback australien, la savane africaine et les déserts du Moyen-Orient.

Pour les amateurs de VUS et de tout-terrain, le Land Cruiser est l’incarnation de l’aventure et de la résistance, avec des qualités que l’on ne retrouve que dans la Jeep Wrangler et le Land Rover Defender. Son caractère robuste et sa capacité à traverser des terrains difficiles lui ont valu une base d’admirateurs fidèles. Pour Toyota, le Land Cruiser représente l’engagement de la marque en faveur de la qualité, de la durabilité et de la fiabilité.

Le Land Cruiser, même s’il n’est pas le modèle le plus vendu, est devenu un élément essentiel de l’identité et de l’héritage de Toyota, incarnant les prouesses du constructeur dans la création de véhicules capables de résister au temps et aux éléments. Le prochain Land Cruiser s’appuiera sur ces acquis et fera évoluer le camion.

Nous en saurons plus le mercredi 2 août, de 10 h à 10 h 20 JST (1er août, 21 h).