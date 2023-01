Le Suzuki Jimny passera à l’électrique, mais il faut tout de suite l’oublier en Amérique du Nord

Les chances de revoir le Suzuki Jimny – ou Samurai – en Amérique du Nord sont nulles.

Le petit 4×4 sympathique va passer en mode électrique d’ici 2030.

Le constructeur Suzuki est particulièrement populaire en Asie.

Comme bien d’autres marques automobiles, Suzuki cherche à augmenter son empreinte électrique. Évidemment, vous vous demandez certainement pourquoi il est question d’une division automobile qui a quitté le territoire nord-américain il y a plus d’une décennie déjà, et c’est tout à fait normal.

Mais, puisque le gazon du voisin est toujours plus vert, les amateurs de véhicules importés – ou commercialisés à l’extérieur du continent par exemple – sont particulièrement intéressés à un petit 4×4 qui a déjà fait partie de l’alignement de la marque nipponne il y a de cela plusieurs années déjà. Vous vous souvenez du Suzuki Samurai? L’authentique 4×4 de poche a fait le bonheur de plusieurs automobilistes nord-américains, mais son règne a pris fin au siècle dernier sur notre marché.

Heureusement, le petit 4×4 existe toujours sous sa nomenclature internationale. En effet, sur d’autres marchés, le VUS aux dimensions lilliputiennes porte le nom de Suzuki Jimny. D’ailleurs, depuis sa refonte il y a quelques saisons déjà, le petit véhicule hors route connaît un certain succès un peu partout sur la planète, mais malheureusement, les automobilistes nord-américains ne doivent pas s’attendre à revoir le modèle utilitaire de sitôt.

C’est décevant surtout compte tenu du fait que le Suzuki Jimny va passer en mode électrique d’ici 2030… toujours pour le marché européen ou ailleurs dans le monde! Qui plus est, le sympathique 4×4, qui appartient à la catégorie des voitures kei au Japon soit dit en passant, est même disponible en version cinq portes, et ce, grâce à l’apport de la division Suzuki Maturi en Inde.

Malheureusement, au risque de me répéter, les chances qu’un Suzuki Jimny électrique soit offert chez nous sont nulles. Le constructeur a plié bagages il y a plus de dix ans déjà et il serait très étonnant qu’il tente un retour dans un marché saturé par des véhicules utilitaires plus gros et plus lourds.

Peut-être qu’un jour, l’automobiliste moyen prendra conscience des avantages d’un petit 4×4 léger et agile comme le Jimny, qu’il soit électrique ou à essence. En fait, les plus âgés d’entre nous se souviennent probablement de son ancêtre, le Samurai, le véhicule qui fait encore l’objet d’un mini-culte auprès des inconditionnels de la conduite hors route.