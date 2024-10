Le successeur de LaFerrari aura un V6 hybride de 900 chevaux ? Voici la Ferrari F80

Le nouveau vaisseau amiral de Ferrari

Le V6 de la F80 est la Ferrari de route la plus puissante de tous les temps

Depuis 1984, Ferrari n’a construit que cinq voitures qu’elle a appelées Supercars. Ce groupe sacré, qui comprend les 288 GTO, F40, F50, Enzo et LaFerrari, vient de passer à six. Saluez la voiture de route Ferrari la plus puissante jamais construite, la F80, dotée d’un V6.

Oui, c’est bien cela. Ce supercar Ferrari ne compte que six cylindres derrière le conducteur. C’est moins que les moteurs V8 des classiques 288 GTO et F40. Mais ne vous inquiétez pas, il s’agit d’un sacré V6.

Le V6 3,0 litres de la Ferrari F80 est une évolution de celui de la 499P, deux fois victorieuses aux Mans. Il s’agit d’un moteur ultra-large à 120 degrés équipé d’une paire de turbocompresseurs. Le moteur est réglé pour fonctionner plus près de la limite de détonation que n’importe quel cheval cabré précédent, ce qui signifie des chambres de combustion plus hautes et plus de puissance.

Le nouveau moteur de Ferrari développe 888 ch et 672 lb-pi de couple. Le V6 peut hurler jusqu’à 9 200 tr/min, mais il offre encore plus de puissance. Ferrari a monté deux moteurs électriques, l’un sur la transmission à l’arrière et l’autre à l’avant pour entraîner l’essieu. La puissance totale est de 1 184 ch, ce qui est suffisant pour passer de 0 à 100 km/h en 2,15 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h.

Une coque composée de fibres de carbone et d’autres matériaux composites, ainsi que d’aluminium et de titane contribue à réduire le poids de la voiture. La voiture sans les fluides pèse moins de 1 600 kg, ce qui est impressionnant pour une voiture de ce type. Ferrari a eu recours à des astuces astucieuses comme l’utilisation des bas de caisse pour absorber les chocs latéraux et l’utilisation de jambes de châssis avant qui permettent également d’acheminer l’air vers le système de freinage. Ferrari la qualifie de plus légère, plus résistante et plus confortable que la LaFerrari.

La forme s’inspire des anciens modèles classiques de Ferrari, mais elle est aussi incroyablement efficace. La voiture génère plus de 1 000 kg de force portante à 250 km/h, répartis équitablement entre les essieux avant et arrière. Elle aurait pu en faire plus, mais Ferrari voulait que cette voiture ait une vitesse de pointe de supercar ainsi qu’une tenue de route de supercar. L’aileron arrière est dynamique, il peut donc abaisser son angle pour la vitesse de pointe ou passer à l’attaque maximale pour les virages. Il est même possible de ranger l’aileron si on le souhaite.

Ferrari ne construit que 799 de ces voitures, et elles sont déjà vendues. Ferrari a donc un nouveau vaisseau amiral, McLaren a sa propre W1. Il est maintenant temps pour Porsche de construire un successeur à la 918 et de bouleverser le monde une fois de plus.