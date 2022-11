Le Subaru Solterra débutera à 54 295$ au Canada

Cela rend le Solterra éligible aux incitatifs provinciaux et fédéraux.

Un groupe luxe et un groupe technologie seront disponibles.

Le Solterra dispose d’une autonomie de 360 kilomètres selon RNCan.

Subaru a annoncé les prix canadiens du VUS électrique Solterra qui arrivera au pays dans les prochains mois.

Révélé il y a quelque temps maintenant, le Solterra est sur le point d’entrer sur le marché canadien, où il sera vendu à partir de 54 295 $.

Le VUS électrique sera disponible dans un seul niveau de finition avec deux groupes d’options sur la fiche de commande.

Comme sur toutes les Subaru (à l’exception de la BRZ), la transmission intégrale est de série grâce à un groupe motopropulseur à deux moteurs qui développe 215 chevaux et une batterie de 72,8 kWh qui permet une autonomie de 360 kilomètres, selon Ressources naturelles Canada (RNCan).

La version d’entrée de gamme du Solterra bénéficiera d’un abonnement gratuit de trois ans à Safety Connect, une technologie qui permet de détecter les accidents et d’appeler automatiquement les services d’urgence.

Également gratuit pendant trois ans, l’abonnement à Remote-Connect permet de verrouiller et déverrouiller le véhicule ainsi que de préconditionner l’habitacle via une application téléphonique.

L’équipement de série comprend également des éléments tels que le système X-Mode AWD qui inclut le contrôle de la montée et de la descente des pentes, un sélecteur de mode de conduite, la possibilité de conduire avec une seule pédale et des roues de 18 pouces.

À l’intérieur, le Solterra de série propose des sièges avant chauffants, un rétroviseur à atténuation automatique, un combiné d’instruments numériques de 7,0 pouces, un écran d’info divertissement de 8,0 pouces, Apple CarPlay et Android Auto.

En termes d’équipements de sécurité, la suite de systèmes d’aide à la conduite EyeSight de Subaru est également de série, avec notamment des technologies telles que l’alerte de circulation transversale arrière, la surveillance des angles morts, l’assistance au maintien dans la voie et l’assistance Safe Exit, qui avertit les passagers de l’approche d’un véhicule lorsque le Solterra est arrêté.

L’ensemble Luxe disponible ajoute un système de caméra à 360 degrés, des rails de toit, un aileron arrière, des roues en alliage de 20 pouces, des phares antibrouillards, des essuie-glaces à détection de pluie, des options de peinture deux tons et le système d’aide au stationnement. À l’intérieur, le siège du conducteur à 10 réglages électriques et à mémoire est présent, tout comme les sièges arrière chauffants, le volant chauffant, un écran tactile de 12,3 pouces, le système audio Harman Kardon et la sellerie StarTex. Cet ensemble ajoute 4 100 $ à l’étiquette de prix, la faisant passer à 58 395 $.

Le groupe Technologie comprend tous les éléments du groupe Luxe et ajoute un certain nombre d’autres caractéristiques, comme un toit en verre, un accent noir sur le capot, un couvre-bagages, des sièges ventilés et un éclairage ambiant. Cet ensemble coûte 7 800 $, ce qui porte le coût total d’un Solterra » tout équipé » à 62 095 $.

Le prix de base du Solterra le rend légèrement plus abordable que la Toyota bZ4X à traction intégrale la moins chère, qui est le même véhicule à l’exception du badge et de petits détails, et surtout, il permet au premier VÉ de Subaru d’être admissible aux incitatifs fédéraux et provinciaux.