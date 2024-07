Le salon de l’automobile de Détroit dévoile son programme pour 2025

– Le salon de l’automobile de Détroit 2025 reprend son programme de janvier, du 10 au 20 janvier à Huntington Place.

– L’événement comprend une journée des médias, une avant-première caritative, des journées de l’industrie et une programmation spéciale pour la journée Martin Luther King Jr.

– Le salon public propose des présentations de véhicules, des divertissements et des expositions interactives du 11 au 20 janvier.

Le salon de l’automobile de Détroit a officiellement annoncé son programme pour l’édition 2025. Le salon international de l’automobile d’Amérique du Nord a connu quelques années difficiles ces derniers temps. Après avoir tenté de changer les dates de l’événement pour une période plus clémente de l’année et le COVID, le NAIAS revient à sa programmation habituelle en janvier. Situé à Huntington Place, le salon se déroulera du vendredi 10 janvier au lundi 20 janvier 2025.

Le salon 2025 offrira un calendrier flexible conçu pour permettre aux constructeurs automobiles et à leurs partenaires de présenter de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Les visiteurs peuvent s’attendre à une variété d’expériences, à des expositions de véhicules innovants et à des opportunités de formation.

Voici les principaux points du salon de l’automobile de Détroit 2025 :

Journée des médias – vendredi 10 janvier :

Le salon débutera par la journée des médias, avec l’accès habituel à la salle d’exposition pour la presse et des événements importants tels que l’annonce des prix de la voiture, du camion et du véhicule utilitaire de l’année en Amérique du Nord (NACTOY).

Avant-première caritative – vendredi 10 janvier :

La première journée se terminera par l’avant-première caritative, un événement qui a permis de collecter plus de 100 millions $ au profit d’associations caritatives pour enfants dans le sud-est du Michigan au cours des 25 dernières années.

Journées de l’industrie – mercredi 15 et jeudi 16 janvier :

Les journées de l’industrie se concentreront sur la collaboration au sein du secteur automobile et comprendront trois programmes principaux :

Le Forum mondial de la mobilité : Ce forum comprendra des présentations d’innovateurs technologiques et de perturbateurs de l’industrie, discutant de la convergence de l’industrie, de la technologie et du talent.

La vitrine technologique AutoMobili-D : De retour pour la septième année, cette vitrine mettra en lumière les dernières innovations en matière de mobilité provenant d’entreprises mondiales, de startups et d’universités.

Programme des futurs innovateurs : Présentée par la Michigan Economic Development Corporation et l’Office of Future Mobility and Electrification, cette nouvelle initiative invitera plus de 1 000 lycéens et étudiants à explorer les possibilités de carrière dans les secteurs de l’automobile et de la mobilité.

Journée Martin Luther King Jr. – lundi 20 janvier :

Une programmation spéciale rendra hommage à l’héritage du Dr King, en mettant l’accent sur les actes de service et l’engagement communautaire.

Exposition publique – du samedi 11 au lundi 20 janvier :

L’exposition publique s’étendra sur dix jours et proposera un large éventail d’expériences, notamment des présentations de véhicules, des divertissements et des expositions interactives. Les billets pour le public seront disponibles à partir du 14 octobre 2024.

Pour plus d’informations sur le programme de l’événement, le prix des billets et d’autres détails, visitez detroitautoshow.com. L’inscription des médias sera ouverte le 1er octobre 2024, ce qui permettra aux membres de la presse en activité d’obtenir des accréditations pour couvrir le salon.