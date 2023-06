Le Rivian R2 à 40 000$ pourrait arriver dès 2026

Ce modèle sera dévoilé en 2024, un an plus tôt qu’initialement prévu.

Son prix variera entre 40 000 et 60 000 dollars aux États-Unis.

La compagnie a fait allusion à un future modèle R3.

Rivian a revu ses plans et dévoilera le nouveau VUS électrique R2 dès 2024, avec une date de mise en vente fixée à 2026.

Alors que la plupart des constructeurs automobiles retardent leurs nouveaux modèles de plusieurs mois depuis quelques années déjà, Rivian est persuadé de pouvoir commercialiser ce nouveau modèle environ un an plus tôt que prévu.

Le VUS R2 devrait être le premier modèle d’une nouvelle gamme de petits véhicules électriques de Rivian qui seront à la fois plus petits et plus abordables que les actuels R1T et R1S.

Selon Rivian, tous les aspects des véhicules ont été examinés afin de déterminer où les coûts peuvent être supprimés avec le moins d’impact possible sur les consommateurs.

Cela devrait permettre à l’entreprise de vendre le nouveau VUS à un prix compris entre 40 000 et 60 000 dollars aux États-Unis, soit 13 000 à 33 000 dollars de moins que le prix de vente moyen des modèles R1.

Bien sûr, il faudra faire des compromis en termes d’autonomie, de performances et de matériaux pour que cette fourchette de prix soit réaliste, mais Rivian pense que le R2 ne sera pas trop éloigné des modèles plus grands en termes de raffinement ou de capacités.

Si l’introduction des modèles R1 n’a pas été facile pour le jeune constructeur, les choses devraient s’améliorer pour la gamme R2 grâce aux progrès réalisés en termes de gestion de la chaîne d’approvisionnement et aux avancées techniques telles que les nouvelles unités d’entraînement Enduro qui sont fabriquées en interne.

Le segment des VUS électriques compacts étant très concurrentiel, Rivian misera sur l’interface utilisateur et l’expérience client pour se démarquer et attirer de nouveaux acheteurs.

Le projet R2 avançant plus vite que prévu, l’entreprise a déjà commencé à faire des allusions à une future plateforme R3, mais nous ne savons pas encore si ces modèles seront plus grands ou plus petits que les R1 et R2.

Source : EV-Edition.com