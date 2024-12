Le Québec interdira la vente de la plupart des véhicules à essence d’ici 2035

Le Québec annonce l’interdiction en 2035 de la plupart des nouveaux véhicules à essence afin de réduire les émissions des transports.

La vente de la plupart des nouveaux véhicules à essence sera interdite au Québec à partir du 31 décembre 2035. Les exemptions concernent les motos, les véhicules d’urgence et les locations à court terme. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan québécois de réduction des émissions du secteur des transports, qui représente aujourd’hui 43 % des émissions totales.



Le gouvernement du Québec a annoncé lundi une nouvelle réglementation interdisant la vente de la plupart des nouveaux véhicules à essence d’ici 2035. Cette politique s’applique aux véhicules « légers », que la province définit comme les voitures, les camionnettes, les pick-up et la plupart des VUS.

Les nouvelles règles établissent un calendrier progressif. À partir du 1er janvier 2034, il sera illégal de vendre ou de louer une version neuve ou d’occasion de tout véhicule de l’année modèle 2035 couvert par la règle, y compris les modèles hybrides et hybrides rechargeables. D’ici au 31 décembre 2035, la réglementation s’étendra à tous les nouveaux véhicules à essence des années antérieures. Toutefois, les véhicules fabriqués avant la date limite de 2034 et déjà immatriculés au Québec pourront rester en circulation et continuer à être revendus.

Le règlement s’applique aux véhicules à moteur à combustion interne pesant 4 536 kilogrammes ou moins à pleine charge, y compris la plupart des véhicules de tourisme et des petits camions commerciaux. Les cyclomoteurs, les motocyclettes, les véhicules d’urgence et les véhicules utilisés par les entreprises de location à court terme sont exemptés de cette règle.

Le gouvernement du Québec a déclaré que cette interdiction était essentielle pour électrifier le secteur des transports. Les transports sont responsables de 43 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre de la province, ce qui en fait un élément central de sa stratégie environnementale globale.

Aux États-Unis, la Californie s’apprête à faire de même en 2035. Une douzaine d’autres États prévoient également d’interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne.