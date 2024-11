Le projet Arrow obtient 11 millions de $ pour le parc canadien de véhicules électrifiés

L’APMA reçoit 11 millions de $ des gouvernements fédéraux et de l’Ontario pour le projet Arrow 2.0.

La nouvelle flotte sera équipée de batteries électriques, de piles à hydrogène et de groupes motopropulseurs hybrides.

Le projet Arrow 2.0 met en évidence les capacités des fournisseurs canadiens en matière de production de véhicules à émissions nulles.

L’Association des fabricants de pièces automobiles (APMA) a reçu 11 millions de $ de fonds publics pour faire avancer le projet Arrow 2.0, une initiative sur les véhicules à émissions nulles qui met en valeur les capacités de fabrication automobile du Canada. Les fonds, provenant d’une contribution fédérale de 5 millions de $ et d’un investissement de 6 millions de $ de l’Ontario, soutiendront la production d’un parc automobile entièrement canadien, selon l’APMA.

Le projet Arrow 2.0 s’appuie sur le projet Arrow original, le premier véhicule conceptuel à émission zéro du Canada, révélé en 2023 au Salon canadien de l’automobile de Toronto. La nouvelle initiative vise à produire une flotte de véhicules qui reproduisent le design du concept initial tout en incorporant divers groupes motopropulseurs durables. Ces véhicules comprendront des modèles à batterie électrique, à pile à hydrogène et hybrides.

Le projet a été annoncé par le président de l’APMA, Flavio Volpe, et vise à démontrer l’innovation canadienne dans le secteur des véhicules verts, qui évolue rapidement. Avec le projet Arrow 2.0, l’APMA vise à mettre en évidence les capacités des fournisseurs et des fabricants canadiens à développer des solutions de transport durables, un domaine prioritaire étant donné que les réglementations mondiales favorisent de plus en plus la réduction des émissions.

L’APMA a déclaré que ce financement témoigne du soutien continu du gouvernement canadien au développement durable dans l’industrie automobile. Les investissements fédéraux et provinciaux reflètent une politique axée sur les partenariats public-privé afin d’accélérer l’adoption de technologies respectueuses de l’environnement dans toutes les industries.

Le projet Arrow initial a mis en évidence les prouesses techniques et manufacturières du Canada. Au cours de la deuxième phase, l’APMA a l’intention de renforcer la participation des fournisseurs canadiens à la construction de véhicules à zéro émission conçus pour répondre à des normes environnementales strictes.

Grâce au projet Arrow 2.0, l’APMA espère consolider la position du Canada en tant qu’acteur de premier plan dans le secteur des technologies vertes. Le projet est conçu pour démontrer les capacités de l’industrie automobile et stimuler l’engagement et l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile canadienne.

