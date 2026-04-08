Le prochain VÉ d’Opel pourrait être développé par le partenaire chinois de Stellantis, Leapmotor

Stellantis et Leapmotor sont en discussion depuis un certain temps concernant le partage du développement de nouveaux modèles électriques.

Le prochain VÉ d’Opel pourrait être basé sur le Leapmotor B10 et être construit en Espagne.

Des rumeurs circulent également sur un VÉ Alfa Romeo basé sur les technologies de Leapmotor.

Stellantis et son partenaire chinois, Leapmotor, discutent de divers projets ces derniers temps, notamment de la fabrication de véhicules électriques au Canada.

Les dernières discussions porteraient sur un VÉ de marque Opel destiné à la vente en Europe.

En effet, des sources ont indiqué à Reuters que Stellantis envisage de faire appel à Leapmotor pour développer conjointement un nouveau VÉ pour sa marque allemande, lequel utiliserait la technologie chinoise et serait construit en Espagne, à l’usine de Saragosse.

Comme cela est devenu évident au cours des dernières années, les constructeurs automobiles chinois sont globalement plus avancés en termes de motorisations électriques et de technologies automobiles modernes que leurs homologues européens et américains, notamment avec des autonomies plus longues, des temps de charge plus rapides et des batteries plus abordables.

Travailler avec son partenaire chinois pourrait ainsi permettre à Stellantis d’accéder rapidement à des technologies et des motorisations compétitives sans encourir de frais de développement massifs.

De plus, l’utilisation de la capacité de production européenne existante devrait protéger le constructeur des droits de douane sur les véhicules électriques importés de Chine, tout en rendant son infrastructure de fabrication actuelle plus rentable.

En outre, cela laisserait au constructeur plus de ressources à consacrer à une nouvelle génération de véhicules hybrides sans avoir à abandonner complètement la propulsion électrique.

La vente de ses propres VÉ dérivés de modèles chinois aiderait également Stellantis à rivaliser avec d’autres modèles électriques chinois, notamment ceux de BYD, qui s’avèrent très populaires en Europe.

Bien que peu de détails soient connus sur ce possible VÉ Opel aux origines chinoises, il devrait être basé sur le VUS compact Leapmotor B10, qui devrait lui-même être fabriqué en Espagne à partir de cette année.

Un VÉ Opel apparenté n’arriverait qu’en 2028, avec une production cible d’environ 50 000 unités par an, selon des personnes familières avec le dossier.

Si l’accord proposé aboutit, Leapmotor serait responsable du développement du véhicule tandis qu’Opel se chargerait du design extérieur.

Fait intéressant, Opel pourrait ne pas être la seule marque de Stellantis à bénéficier d’un VÉ développé par les Chinois, car des discussions indiquent qu’Alfa Romeo pourrait également conclure un arrangement similaire.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, cette potentielle Alfa Romeo électrique partagerait la même architecture que le Leapmotor B10 et le VÉ d’Opel, et elle serait fabriquée à leurs côtés en Espagne.

D’autres discussions entre Stellantis et Leapmotor concernent des voitures sous-compactes plus petites qui seraient fabriquées dans une autre installation, ainsi que l’assemblage de VÉ chinois dans l’usine inactive du constructeur à Brampton, en Ontario.

Source : Automotive News Europe / Reuters