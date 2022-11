Le premier modèle électrique de BMW M pourrait être l’iX M

Un brevet pour le nom iX M a été découvert.

L’iX est présentement offert en livrée M60, avec 610 chevaux et 811 lb-pi de couple.

Il pourrait s’agir du premier modèle M complètement électrique.

Alors que BMW ajoute de plus en plus de véhicules électriques et hybrides à sa gamme, il semble probable qu’elle fera de même avec ses voitures de sport M.

Ce processus a déjà commencé avec l’arrivée du VUS de performance XM hybride rechargeable et le premier modèle entièrement électrique de la gamme M pourrait être en route.

En effet, un brevet découvert par CarBuzz semble suggérer que la première BMW électrique à recevoir le traitement M sera le VUS iX.

Appelé simplement le iX M, ce modèle devrait être alimenté par un groupe motopropulseur largement modifié afin d’offrir un niveau de performance supplémentaire qui justifie son nom et son coût par rapport à l’iX ordinaire.

En effet, l’entreprise vend actuellement l’iX en version régulière xDrive50i ou en version plus sportive M60. Cette deuxième version dispose déjà d’une puissance de 610 chevaux et d’un couple de 811 lb-pi, ce qui la rend capable d’accélérer à 60 mph (96 km/h) en seulement 3,6 secondes.

Afin d’offrir encore plus de puissance et une expérience de conduite M distincte, les ingénieurs de BMW seraient en train de tester de nouvelles façons d’utiliser les groupes motopropulseurs électriques pour améliorer les performances.

Ce modèle pourrait toutefois prendre un certain temps avant d’arriver sur le marché, car le PDG de la division M du constructeur a déjà déclaré qu’une voiture M entièrement électrique ne verrait le jour que lorsque la technologie serait prête à la soutenir.

Dans leur état actuel, les groupes motopropulseurs électriques sont déjà capables d’offrir un certain nombre d’avantages aux véhicules de performance en raison de la réponse instantanée et du couple généreux des moteurs électriques, qui dépasse souvent celui des véhicules à essence comparables.

Un véhicule M se distingue également des modèles BMW ordinaires par un châssis plus sportif et des réglages de suspension qui améliorent la tenue de route. Étant donné que l’iX actuel offre déjà un haut niveau de performance, la tenue de route et la sensation de conduite pourraient être les éléments qui permettront au futur iX M de se différencier.

Source: CarBuzz