Le Polestar 6 Concept BST est prêt à s’attaquer à Goodwood

Le concept nous prépare à la Polestar 6

BST est l’emblème de Polestar pour les voitures les plus cool.

Avec le Concept BST, Polestar renoue avec ses racines dans le domaine de la course automobile. Le Polestar 6 Concept BST est basé sur la future Polestar 6, avec un énorme aileron arrière et de nouveaux graphismes.

Si vous ne vous souvenez pas de la Polestar 6, il s’agit d’un roadster électrique de 884 ch qui, selon Polestar, entrera en production en 2026. Cette BST, abréviation de Beast, en est en quelque sorte la version de course.

Polestar n’en dit pas beaucoup plus, du moins en ce qui concerne les performances. Nous nous attendions à plus que les 884 ch de la voiture de série, mais ce n’est pas vraiment une bête de course s’ils ne l’ont pas augmentée.

La voiture est équipée de jantes de 22 pouces et d’un nouveau capot à l’aérodynamisme optimisé. De larges jupes latérales lui confèrent une allure très performante, sans oublier l’aileron arrière qui s’intègre au toit du cabriolet.

Polestar la fera rouler au Goodwood Festival of Speed ce week-end, et il est probable qu’elle soit rapide. Mais nous prenons plaisir à la regarder. Cette Polestar ne ressemble à rien d’autre sur la route, et de nos jours, c’est de plus en plus difficile à faire.

Il faut s’attendre à d’autres modèles BST de la part de Polestar, en particulier des voitures conceptuelles. C’est un excellent moyen pour l’entreprise de s’exprimer et de se doter d’une identité de marque distincte de ses racines avec Volvo.