Le Polestar 3 intègre Apple Wallet et prévoit une mise à niveau majeure du processeur

Le constructeur suédois combine l’intégration de clé numérique avec un programme gratuit de mise à niveau du processeur

Le Polestar 3 prend désormais en charge les clés numériques Apple Wallet, avec possibilité de partage pour jusqu’à cinq utilisateurs

Tous les Polestar 3 recevront gratuitement une mise à niveau vers le processeur NVIDIA DRIVE AGX Orin

Neuf mises à jour à distance déployées depuis le lancement en juin 2024 améliorent les fonctionnalités et la stabilité

Polestar a annoncé aujourd’hui une expansion majeure de ses capacités numériques, intégrant la prise en charge des clés de voiture Apple Wallet pour le Polestar 3 tout en dévoilant un programme de mise à niveau du processeur. Le constructeur suédois investit massivement dans l’expérience client en offrant des améliorations tant matérielles que logicielles aux véhicules actuels et futurs.

Neuf mises à jour en huit mois pour bonifier l’expérience du Polestar 3

Depuis son lancement en juin 2024, Polestar a déployé neuf mises à jour à distance pour le Polestar 3, dont la plus récente ajoute l’intégration avec Apple Wallet. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux propriétaires de verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule avec un iPhone ou une Apple Watch, tout en offrant la possibilité de partager l’accès avec jusqu’à cinq autres utilisateurs via différentes plateformes de messagerie.

La compagnie a également annoncé que tous les Polestar 3 bénéficieront d’une mise à niveau gratuite vers le processeur NVIDIA DRIVE AGX Orin, incluant un remplacement matériel sans frais pour les clients existants. Cette amélioration, qui sera standard sur les modèles 2026, augmentera considérablement la puissance de calcul du système central du véhicule.

Michael Lohscheller, PDG de Polestar, a souligné l’importance de cette approche axée sur le client : « La possibilité de mettre à niveau le matériel de nos véhicules au fur et à mesure que de nouvelles technologies deviennent disponibles démontre parfaitement notre engagement à offrir la meilleure expérience possible à nos clients. »

La clé numérique ne se limite pas aux appareils Apple, offrant une compatibilité multiplateforme. Parmi les autres nouveautés de la dernière mise à jour, on retrouve le verrouillage automatique à l’éloignement ainsi qu’une meilleure stabilité logicielle. Polestar contactera les propriétaires actuels dès que la mise à niveau du processeur NVIDIA sera disponible dans les centres de service autorisés.

L’entreprise a aussi annoncé son intention d’intégrer le programme Google Car Ready Mobile Apps, qui apportera des applications optimisées comme Farm Heroes Saga et F1 TV aux écrans des véhicules. Ces applications sont déjà accessibles sur le Polestar 2 et seront intégrées aux Polestar 3 et 4 d’ici la fin de l’année.