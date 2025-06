Le pneu intelligent de Pirelli sera testé en Apulie dans un projet pilote de surveillance routière

L’Apulie et Pirelli s’allient pour cartographier numériquement l’état des routes à l’aide de pneus capteurs et de caméras

Les capteurs Cyber Tyre mesurent les irrégularités de la chaussée et les données du pneu en temps réel.

Les caméras Univrses ajoutent une analyse visuelle de la signalisation et de l’état des surfaces routières.

Les données collectées par les véhicules de la région seront consultables via des tableaux de bord numériques.

Le gouvernement régional des Pouilles (Apulie) et Pirelli lanceront en juillet 2025 un projet pilote visant à surveiller l’état des infrastructures routières grâce à des capteurs intégrés dans les pneus et à des caméras embarquées. Ce projet permettra de générer des données en temps réel afin d’optimiser l’entretien des routes et de renforcer la sécurité routière grâce à une cartographie numérique de leur état.

Ce projet est une première mondiale pour l’intégration du système Cyber Tyre de Pirelli avec les technologies d’analyse vidéo de la société suédoise Univrses, à bord d’une flotte de véhicules gérée par une administration publique. Le système Cyber Tyre comprend des capteurs intégrés directement dans la bande de roulement du pneu, capables de mesurer la pression, la température ainsi que les irrégularités de l’asphalte. Ces données sont traitées par des logiciels et algorithmes développés par Pirelli.

En complément, les caméras Univrses analyseront l’état de la chaussée ainsi que la signalisation verticale et horizontale. Les données combinées seront transmises vers un système infonuagique, où elles seront traitées puis rendues accessibles aux autorités régionales via des tableaux de bord numériques.

Les premiers véhicules équipés de ce système intégré débuteront leur service dès juillet 2025. La flotte de véhicules sera fournie par Ayvens, une entreprise européenne spécialisée dans la location à long terme et la gestion de parcs automobiles.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre l’Apulie et Pirelli. En 2022, Pirelli a inauguré son Digital Solutions Center (DSC) à Bari, un centre de recherche axé sur les logiciels, réalisé en partenariat avec l’Université de Bari et le Politecnico de Bari. Le centre soutient des projets en fabrication intelligente, en optimisation de la conception des pneus et en intelligence artificielle.

« La région des Pouilles est fière de cet accord tourné vers l’avenir, comme elle l’est toujours lorsqu’il s’agit de veiller à la sécurité des citoyens. La technologie peut sauver des vies. Dans ce cas précis, elle servira de thermomètre pour évaluer l’état de santé de notre réseau routier », a déclaré le président de la région, Michele Emiliano, lors d’une conférence de presse tenue à Bari. Il a également précisé que ce partenariat avec Pirelli n’engendrera aucun coût pour la région.