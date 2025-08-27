Le nouveau Volkswagen T-Roc ajoute des hybrides légers et un design revu

Volkswagen met à jour le T-Roc avec des motorisations hybrides exclusivement, plus de technologies et un espace passager accru.

Le T-Roc de deuxième génération arrive avec une carrosserie allongée de 12 cm et des motorisations hybrides repensées.

Nouvelles fonctions d’aide à la conduite, dont Park Assist Pro et Travel Assist avec support de changement de voie.

Habitacle modernisé avec écran multimédia de 13 pouces, sièges massants et espace arrière amélioré.

Il y a peu de chances que Volkswagen amène un jour le T-Roc au Canada. Cela dit, jusqu’à récemment, on aurait affirmé qu’il n’y avait aucune chance de voir un tel véhicule sur nos routes. Or, avec les récents développements en matière de commerce international, tout pourrait changer dans les mois ou les années à venir.

Ce n’est pas qu’on ait besoin d’un autre multisegment ou VUS sur le marché, mais le T-Roc, assemblé à Palmela, au Portugal, représente un bon exemple de ce qui pourrait être vendu ici si les États-Unis, l’Union européenne et le Canada en venaient à reconnaître mutuellement leurs normes de sécurité et d’émissions pour les véhicules.

En attendant, voici les détails sur la deuxième génération du Volkswagen T-Roc 2026. Il s’agit d’un VUS compact construit sur la plateforme MQB evo, désormais offert avec plus d’options hybrides, un design mis à jour et un habitacle repensé. Depuis le lancement du modèle en 2017, plus de deux millions d’unités de la première génération ont été vendues à travers le monde, ce qui en fait un des modèles les plus populaires de Volkswagen après le Tiguan.

Le nouveau T-Roc gagne 12 centimètres en longueur totale, ce qui se traduit par un meilleur dégagement pour les passagers et une capacité de chargement accrue. À l’extérieur, on note l’ajout de phares à DEL de série, de phares matriciels IQ.LIGHT offerts en option, ainsi que de logos Volkswagen illuminés à l’avant et à l’arrière. Le profil arrière de type coupé est conservé, tandis que de nouvelles couleurs de carrosserie et options de toit bicolore viennent bonifier la personnalisation.

À bord, le T-Roc reçoit un tableau de bord redessiné avec des matériaux plus doux et un écran multimédia de 13 pouces. Parmi les options figurent un affichage tête haute, des sièges ergoActive à 14 réglages avec fonction de massage et un éclairage d’ambiance. Le confort des passagers arrière profite également de l’augmentation des dimensions du véhicule.

Au lancement en Europe, le T-Roc sera proposé avec deux moteurs hybrides légers 1,5 litre 48V, développant respectivement 85 kW (114 ch) et 110 kW (148 ch), tous deux jumelés à une boîte automatique à double embrayage à sept rapports et à une traction. Deux motorisations hybrides complètes de nouvelle génération ainsi qu’un moteur TSI de 2,0 litres avec traction intégrale s’ajouteront par la suite. Une version haute performance T-Roc R est aussi prévue — un modèle qui aurait certainement sa place en Amérique du Nord.

Volkswagen a simplifié l’offre du T-Roc avec quatre versions : T-Roc, Life, Style et R-Line. Le nombre de forfaits optionnels a été réduit de moitié afin de faciliter la configuration. En Allemagne, le prix de départ est fixé à 30 845 € pour le modèle 1.5 eTSI de base, ce qui équivaut à environ 49 500 $ CAD — soit quelque 15 000 $ de trop à notre goût. Si ce ne sont pas les normes d’homologation qui freinent son arrivée chez nous, ce sera le prix.

L’an dernier, près de 292 000 unités ont été vendues en Europe.