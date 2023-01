Le nouveau Mazda CX-90 2024 : tout ce que vous devez savoir

Il est doté de deux nouveaux groupes motopropulseurs hybrides.

Le CX-90 est non seulement le Mazda le plus puissant de tous les temps, mais aussi le plus luxueux.

Mazda Canada vient de dévoiler le tout nouveau Mazda CX-90 2024, un VUS à trois rangées qui ne manquera pas de plaire. Il repose sur une toute nouvelle plateforme axée sur la performance et est disponible avec un impressionnant moteur 6 en ligne de 3,3 L e-Skyactiv Turbo.

De puissantes performances

Le CX-90 est disponible avec le moteur turbo de 3,3 litres mentionné plus haut, qui génère une puissance impressionnante de 340 ch et un couple de 369 lb-pi lorsqu’il utilise de l’essence Super. Le nouveau moteur est équipé d’un moteur électrique dans le cadre du système M-Hybrid Boost (un système hybride léger) placé entre le moteur et la transmission. Le tout nouveau CX-90 2024 peut également être livré avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable pour ceux qui préfèrent une option plus efficace. Le système hybride associe le moteur électrique au moteur quatre cylindres Skyactiv de 2,5 litres de Mazda et à une batterie de 17,8 kWh qui, ensemble, produisent 322 ch et 369 lb-pi de couple. Les deux moteurs sont couplés à une transmission automatique à 8 vitesses qui entraîne les quatre roues, offrant ainsi beaucoup de puissance et de contrôle dans toutes les situations.

Technologie innovante

Ce puissant VUS dispose également de quelques caractéristiques technologiques de pointe qui lui permettent de se démarquer de la concurrence. Il est équipé de série de la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, ce qui vous permet de connecter facilement votre téléphone intelligent au système d’infodivertissement de 12,3 pouces du véhicule pour plus de commodité et d’options de divertissement lors de vos déplacements. De plus, les nouvelles technologies de Mazda, telles que le moniteur de vue en transparence (See-Through View monitor), sont conçues pour vous aider à garer votre véhicule.

La sécurité avant tout

Le Mazda CX-90 utilise les dernières technologies en matière de sécurité avec une gamme de caractéristiques i-Activesense de série, comme l’assistance au freinage avant intelligent, la surveillance des angles morts et le régulateur de vitesse radar Mazda. Ces systèmes de sécurité avancés ont été conçus pour offrir aux occupants un maximum d’assurance et de confiance sur la route.

Style épuré

Le CX-90 est conçu avec des courbes élégantes qui donnent vie aux reflets dynamiques de la lumière et des ombres. Les garnitures chromées sur les pare-chocs inférieurs lui donnent une allure plus large et élégante, tandis que les nouvelles roues de 21 pouces taillées au diamant présentent une finition noire métallisée qui respire la puissance. Le tout peut être complété par la nouvelle couleur Artisan Rouge Takuminuri de Mazda.

Confort intérieur

L’attrait unique du CX-90 est évident dans son magnifique design, qui se retrouve aussi dans l’habitacle. La disposition linéaire du tableau de bord, des bouches d’aération et des garnitures chromées des portes crée une sensation d’un espace vaste. Inspiré de l’esthétique japonaise, l’intérieur offre un confort luxueux sur les trois rangées de sièges, avec des matériaux variés comme le cuir Nappa et le bois qui se marient harmonieusement. Il y a même un tissu spécial sur le tableau de bord qui met en valeur le Kumihimo – une technique de tissage traditionnelle japonaise – utilisant des points suspendus pour utiliser l’espace négatif pour un look exquis qui rend hommage à ses racines japonaises.

« Chez Mazda, notre objectif est d’offrir une expérience de propriétaire qui enrichit la vie de nos clients. Avec chaque lancement de nouveau véhicule, nous nous mettons au défi de progresser grâce à notre approche centrée sur l’humain en matière de conception et d’ingénierie », a déclaré Jeff Guyton, président et chef de la direction de Mazda North American Operations. « Le CX-90 offre des performances puissantes et réactives, un design séduisant et une technologie intuitive. Nous sommes très fiers du travail de notre équipe sur la CX-90, qui, nous le savons, est un véhicule révolutionnaire dans son segment. »

La toute nouvelle Mazda CX-90 2024 offrira aux acheteurs une combinaison impressionnante de performances, de technologie, de confort et de luxe. Avec ses options de moteurs puissants et efficaces, ses caractéristiques technologiques de pointe comme les systèmes ADAS et les capacités de recharge sans fil, ainsi que ses choix de style intérieur luxueux, elle plaira certainement aux familles canadiennes.