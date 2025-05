Le nouveau Honda CR-V TrailSport hybride 2026 arrive à partir de 47 300 $

La version TrailSport hybride s’ajoute à l’utilitaire sport hybride le plus vendu au Canada avec un design plus robuste et de nouvelles technologies.

Le CR-V 2026 accueille une version TrailSport hybride avec rouage intégral et capacités hors route améliorées.

Tous les CR-V incluent désormais un écran tactile de 9 pouces, la recharge sans fil et l’intégration mobile de série.

Les versions hybrides offrent une consommation aussi basse que 6,4 L/100 km; tous sont assemblés au Canada.

Honda a lancé au Canada la version actualisée du CR-V 2026, élargissant sa gamme avec un tout nouveau modèle TrailSport hybride. Ce dernier marie un design plus robuste à des compétences accrues en conduite hors route, tout en conservant une motorisation hybride électrique. Il s’agit du premier VUS Honda à intégrer les éléments distinctifs TrailSport à une motorisation électrifiée.

La gamme CR-V comprend désormais quatre variantes hybrides : Sport hybride, TrailSport hybride, EX-L hybride et Touring hybride. Elles s’ajoutent aux deux versions à essence turbocompressées, soit les LX et Sport. Selon Honda, plus de 40 % des ventes canadiennes de CR-V sont désormais des modèles hybrides, tandis que les versions TrailSport représentent 30 % des ventes combinées des Passport, Pilot et Ridgeline.

Le prix de détail suggéré du fabricant (PDSF) du CR-V TrailSport hybride est de 47 300 $, avec une consommation combinée estimée à 6,7 L/100 km. L’ensemble de la gamme hybride se détaille entre 45 900 $ (Sport hybride) et 51 200 $ (Touring hybride), avec des cotes de consommation combinée variant entre 6,4 et 6,7 L/100 km. Le système hybride à deux moteurs de quatrième génération de Honda continue d’être utilisé, développant 204 chevaux et un couple de 247 lb-pi. Les versions à essence débutent à 36 975 $ pour le modèle LX à traction avant.

Parmi les nouvelles technologies de série pour toute la gamme CR-V, on note un écran tactile de 9 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’un chargeur à induction. Les versions supérieures bénéficient d’un écran d’instrumentation numérique de 10,2 pouces personnalisable par le conducteur. Le Touring hybride introduit aussi un nouveau mode de conduite « Individual », permettant d’ajuster la réponse de l’accélérateur et le niveau d’assistance à la direction.

Le TrailSport hybride est doté d’un rouage intégral avec une gestion de traction optimisée à basse vitesse, de pneus tout-terrain Continental CrossContact 235/60R18, ainsi que d’éléments exclusifs à la version TrailSport, comme une garniture de bas de caisse argentée, un becquet noir lustré et des logos orange TrailSport. Il est aussi offert dans une nouvelle teinte extérieure nommée « Vert cendré nacré ».

À l’intérieur, on retrouve des appuie-têtes brodés du logo TrailSport, des tapis de sol en caoutchouc, un éclairage d’ambiance ambré, un volant chauffant, des sièges avant chauffants, un toit ouvrant, un système audio à 8 haut-parleurs et un hayon à commande électrique.

Tous les modèles CR-V 2026 sont fabriqués aux installations de Honda of Canada Manufacturing.