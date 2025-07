Le nouveau concept de la Corvette montre que la performance en piste peut être électrique

Le studio de GM à Pasadena dévoile un concept d’hypervoiture électrique axé sur la performance durable, avec un auvent amovible unique.

Architecture électrique avec batterie en T pour une répartition optimale du poids

Auvent amovible transformant le véhicule fermé en bolide de course à ciel ouvert

Le concept incarne la stratégie de développement des véhicules électriques haute performance de GM

General Motors a levé le voile sur le deuxième des trois concepts Chevrolet Corvette prévus pour 2025. Imaginé par le studio Advanced Design de GM à Pasadena, en Californie, ce concept unique réinvente la Corvette avec une esthétique futuriste typiquement californienne. Il se distingue par un système d’auvent amovible inédit qui modifie radicalement la fonctionnalité du véhicule. Bien que GM ne précise pas les détails du groupe motopropulseur, le concept mise sur une batterie prismatique en forme de T, suggérant une motorisation 100 % électrique alignée sur la stratégie globale d’électrification de l’entreprise.

« Nos équipes de design avancé façonnent l’avenir, repoussent les limites de l’innovation et explorent le champ des possibles », affirme Bryan Nesbitt, vice-président du design mondial. « Le concept California Corvette illustre une fois de plus notre vision tournée vers l’avant. Nous avons invité plusieurs studios GM à imaginer des hypervoitures inspirées de la Corvette — le premier concept a été révélé par notre studio du Royaume-Uni en mars dernier. »

Un design à double vocation : de la route à la piste

La caractéristique centrale de ce concept est son auvent monobloc articulé à l’avant, qui permet de retirer toute la coque supérieure. Résultat : une transformation instantanée d’un coupé sportif fermé en machine de course à ciel ouvert. Cette approche à double vocation illustre l’objectif de polyvalence maximale sur une seule plateforme.

« La dualité de la mission est au cœur du concept », explique Brian Smith, directeur du design chez GM Advanced Design à Pasadena. « L’élément clé, c’est cet auvent monobloc articulé à l’avant qui permet de retirer toute la partie supérieure, transformant ainsi le concept d’un coupé sport agile et fluide en une voiture de course légère et ouverte. »

À l’extérieur, on retrouve les proportions classiques d’une Corvette, avec des ailes musclées, une cabine effilée et des lignes inspirées des simulateurs de course. Le concept fusionne l’ADN emblématique de la Corvette avec des éléments futuristes et des influences californiennes bien ancrées.

Une architecture électrique pensée pour la performance de demain

Même si GM n’a pas encore dévoilé les spécifications techniques, la configuration en T de la batterie prismatique laisse deviner une motorisation électrique. Ce format permet une position de conduite ultra basse tout en optimisant la répartition du poids et la gestion des flux d’air — des éléments essentiels pour maximiser l’efficacité énergétique et les performances sur piste. Ce concept s’inscrit dans l’engagement accéléré de GM envers l’électrification, même dans les segments haute performance.

Cette approche architecturale reflète une tendance globale de l’industrie automobile vers une performance plus durable, démontrant que les bolides de demain peuvent livrer des sensations fortes sans moteur à combustion interne.

Des spécifications techniques axées sur la performance

Le concept California Corvette affiche une hauteur de 1 051 mm, une largeur de 2 184 mm et une longueur de 4 669 mm, pour un empattement de 2 767 mm. Sa structure intègre un plancher creusé, une monocoque légère en fibre de carbone, un aileron actif et un système de freinage aérodynamique.

Il repose sur des roues décalées, avec des jantes de 21 pouces à l’avant et 22 pouces à l’arrière. La batterie en T permet de placer les sièges très bas tout en favorisant la circulation de l’air autour du châssis.

Comparé à la Corvette Stingray décapotable 2025, le concept California propose des proportions nettement plus extrêmes. Il est 183 mm plus bas et 251 mm plus large, tout en conservant une longueur similaire — ce qui lui donne une posture de véritable hypervoiture taillée pour la piste, impossible à confondre avec un modèle de série.

À l’intérieur, le minimalisme est de mise. L’espace est entièrement centré sur le conducteur, avec des éléments structurels intégrés, des affichages orientés performance, et un système de projection tête haute en réalité augmentée conçu pour les vitesses élevées.

Le studio de GM à Pasadena couvre 148 000 pieds carrés répartis sur trois bâtiments, avec environ 130 employés spécialisés en design, services créatifs, modélisation, fabrication et opérations. Il joue un rôle clé dans le réseau mondial de design de GM, aux côtés des installations de Détroit, Shanghai, Séoul, du Royaume-Uni et de Los Angeles.

Bien qu’aucune production ne soit prévue, le concept California Corvette démontre comment GM pourrait intégrer son architecture électrique avancée dans des véhicules haute performance, mariant ainsi conscience environnementale et potentiel sur circuit.