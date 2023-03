Le nom de la Lexus LX 700 h déposé signifie qu’une version hybride est à venir

Le modèle actuel, le 600, est équipé d’un moteur V6 biturbo.

Le LX 700 h sera probablement équipé du V6 turbo i-Force Max de Toyota.

Toyota a revu ses plans concernant les véhicules électriques, mais cela ne signifie pas que ses plans initiaux concernant les véhicules hybrides ne seront pas réalisés. En fait, Lexus a hybridé la quasi-totalité de sa gamme, à l’exception des véhicules plus anciens tels que l’IS, le RC et le GX. Le seul nouveau modèle qui n’est pas proposé avec un groupe motopropulseur hybride est le LX, mais cela est sur le point de changer.

L’actuel méga-VUS Lexus LX a débarqué pour le modèle 2022 avec un écusson « 600 ». Ce groupe motopropulseur se compose d’un moteur V6 i-Force biturbo de 3,5 litres et d’une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. Sa puissance est estimée à 409 ch et 479 lb-pi, soit la même que celle de la nouvelle Tundra. À l’instar de la camionnette pleine grandeur et du récent Sequoia, Lexus prévoit d’ajouter le moteur i-Force Max au LX, selon Motor Authority.

Le i-Force Max est un V6 biturbo de 3,5 litres à assistance hybride qui délivre une puissance considérable de 437 ch et un couple de 583 lb-pi. Le Sequoia récemment testé montre à quel point le Max est puissant puisqu’il ne fait que peu de cas du poids à vide de 6 200 livres de l’énorme VUS. Cependant, comme dans le cas du Sequoia, le positionnement de la batterie sous la troisième rangée compromet l’espace et la fonctionnalité du coffre. Malgré cela, le LX 700 h devrait tirer son épingle du jeu.