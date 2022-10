Le Nissan Ariya 2023 débutera à 43 190 dollars aux États-Unis

Le premier VUS électrique de la marque sera offert en six niveaux d’équipement

Le système de traction intégrale à deux moteurs sera offert en option

La version avec la plus longue autonomie sera la Venture+, avec 489 kilomètres d’autonomie

Nissan a annoncé les prix de son VUS électrique Ariya 2023 aux États-Unis avant ses premières livraisons, qui débuteront cet automne pour les modèles à traction avant et au printemps prochain pour les versions à traction intégrale.

Le VUS électrique sera proposé en six niveaux de finition, qui dicteront le choix de la batterie installée entre une unité de 63 kWh et une unité plus grande de 87 kWh.

La version d’entrée de gamme est l’Engage FWD à 43 190 $, qui est équipée de la plus petite batterie et d’un groupe motopropulseur à moteur simple de 214 chevaux pour une autonomie de 348 kilomètres.

L’Engage peut également être équipée du système de transmission intégrale e-4ORCE à double moteur qui développe 389 chevaux pour un prix de 47 190 $.

Pour une plus grande autonomie, l’Engage+ adopte la plus grande batterie et la transmission intégrale de série pour un prix de 51 190 $.

Avec une autonomie de 489 kilomètres, la Venture+ est l’Ariya qui peut rouler le plus longtemps sur une seule charge. Cela est possible grâce à la combinaison de la batterie de 87 kWh et du groupe motopropulseur à moteur unique, ce qui entraîne un prix de base de 47 190 $.

Pour 50 190 $, l’Evolve+ utilise la même combinaison de groupes motopropulseurs que la Venture+, mais ses caractéristiques supplémentaires augmentent son poids, ce qui réduit son autonomie à 465 kilomètres. L’ajout de 4 000 $ à la facture permet à ce niveau de finition d’accéder au système de transmission intégrale.

L’Empower+ et la Premiere suivent la même formule en ajoutant encore plus de caractéristiques aux mêmes éléments mécaniques que la Venture+ et l’Evolve+, ce qui se traduit par la même autonomie de 465 kilomètres. Le prix de l’Empower+ est de 53 690 $ et la Premiere ajoute 1 000 $ de plus.

La version au sommet de la gamme du Nissan Ariya 2023 est la Platinum+ e-4ORCE, qui bénéficie de la configuration à double moteur et de toutes les caractéristiques de confort et de commodité disponibles pour un prix de 60 190 $.

Le constructeur n’a pas encore annoncé les prix canadiens de l’Ariya, ainsi que les chiffres de l’autonomie EPA pour les variantes à traction intégrale. Ces détails devraient être rendus publics dans les mois à venir, avant les premières livraisons du VUS.