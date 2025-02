Le moteur V8 avec assistance hybride devrait revenir dans la Mercedes-AMG C 63 en 2026

AMG confirme l’arrivée d’un nouveau moteur V8, mais refuse de préciser le modèle envisagé

Mercedes-AMG serait en train de ramener un moteur V8 pour la C63 dès 2026.

Le nouveau V8 biturbo pourrait être doté d’un vilebrequin à plat et d’une technologie hybride légère.

AMG a confirmé l’arrivée d’un V8 de nouvelle génération, mais n’a pas précisé quels modèles en seraient équipés.

Mercedes-AMG aurait l’intention de réintroduire un moteur V8 dans la berline C63 dès 2026. Si AMG a officiellement confirmé le développement d’un V8 électrifié de nouvelle génération, l’entreprise n’a pas divulgué les détails de son déploiement ni confirmé son inclusion dans la C63.

La génération actuelle de la C63 d’AMG, lancée avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable à quatre cylindres turbocompressés de 2,0 litres, n’a pas été bien accueillie par les passionnés ni même par les habitués d’AMG. L’adoption d’un moteur plus petit s’inscrivait initialement dans le cadre des efforts déployés par AMG en faveur de l’hybridation. Cependant, Michael Schiebe, PDG de Mercedes-AMG, a reconnu en début d’année que la C63 à quatre cylindres avait coûté des clients à la marque.

Il est dit que le V8 révisé d’AMG devrait faire ses débuts dans le prochain coupé CLE63 avant d’être introduit dans la C63. Le nouveau groupe motopropulseur devrait être basé sur l’actuel V8 biturbo de 4,0 litres d’AMG, mais incorporera un vilebrequin à plat, comme le moteur utilisé dans la GT Black Series. Cette configuration pourrait permettre une conception plus compacte, ce qui rendrait possible l’utilisation de la plate-forme de la Classe C. Contrairement au système hybride rechargeable complexe de la C63 actuelle, le nouveau groupe motopropulseur V8 devrait être équipé d’un système hybride léger.

L’adoption d’un vilebrequin à plat devrait également modifier les caractéristiques sonores du moteur, avec une sonorité plus aiguë que celle des V8 traditionnels à arbre en croix. Les rapports suggèrent que les futurs modèles AMG équipés de ce moteur pourraient utiliser des sons d’échappement artificiels diffusés par les haut-parleurs du véhicule afin d’imiter les notes d’échappement plus profondes des anciens modèles V8.

Les ventes de l’actuelle C63 auraient été décevantes, avec des remises importantes observées sur des marchés comme l’Allemagne. Les spéculations de l’industrie suggèrent que la décision d’AMG de réintroduire un V8 pourrait être motivée par la demande des clients plutôt que par des mesures de performance pure.

D’autres modèles AMG pourraient également adopter le nouveau V8, notamment la C63. Bien que l’on ne sache pas encore si le VUS GLC63 suivra le mouvement, cette possibilité est envisageable étant donné ses liens mécaniques avec la C63.

Mercedes-AMG n’a pas fourni de calendrier pour le lancement du nouveau moteur, se contentant de confirmer son développement. Le premier modèle équipé du V8 électrifié sera dévoilé dans le courant de l’année.