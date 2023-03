Le Mercedes-Benz GLC 2023 Débutera à $47,100 aux États-Unis

Ce modèle sera disponible avec un choix de mécanique et trois niveaux d’équipement.

Le GLC est redessiné à l’intérieur et à l’extérieur pour 2023.

Les premières livraisons vont commencer aux États-Unis se printemps.

Le Mercedes GLC 2023 redessiné sera commercialisé à partir de 47 100 $ lorsque les livraisons débuteront plus tard au printemps aux États-Unis.

Le VUS sera proposé en une seule version appelée GLC 300 et trois niveaux de finition, le système de transmission intégrale 4MATIC étant une option de 2 000 $ sur chaque modèle.

Les détails de la version canadienne n’ont pas encore été annoncés, mais il est probable que la transmission intégrale sera de série puisque c’est le cas sur tous les VUS de la marque au Canada.

Le seul groupe motopropulseur disponible dans le GLC 2023 est une nouvelle configuration hybride légère qui délivre 255 chevaux et 295 lb-pi de couple, soit 22 lb-pi de plus que le modèle actuel.

Le premier niveau de finition du nouveau GLC sera une version sans nom qui proposera des équipements tels qu’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un écran d’info-divertissement de 11,9 pouces, le chargement d’appareils sans fil, le système d’info-divertissement MBUX avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, 64 couleurs d’éclairage d’ambiance, des phares et feux arrière à DEL, des feux de route automatiques, des essuie-glaces à détecteur de pluie, des sièges avant chauffants réglables en 16 directions, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, une aide active au stationnement et des modes de conduite sélectionnables.

Les fonctions de sécurité active comprennent également l’assistance active au freinage, la surveillance de l’attention du conducteur, la surveillance des angles morts et le système PRE-SAFE.

Le deuxième niveau de finition est l' »Exclusive », qui commence à 49 350 dollars pour le GLC 300. Ce modèle ajoute un système audio premium Burmester, la navigation embarquée, la caméra 360 degrés (avec capot transparent sur le modèle 4MATIC), le système Guard 360, un éclairage d’ambiance amélioré et des seuils de porte éclairés.

Pour un prix de 51 450 dollars, la version haut de gamme Pinnacle ajoute la vidéo augmentée pour le système de navigation, un affichage tête haute, des vitres isolées de la chaleur et du bruit, et le système Digital Light qui projette des signaux d’avertissement directement sur la route.