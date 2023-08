Le Mercedes-Benz eSprinter 2024 est proposé à partir de 97 990 $ au Canada

Le marché canadien attend avec impatience le tout nouveau eSprinter de Mercedes-Benz Vans, qui devient ainsi le premier fourgon entièrement électrique de la marque en Amérique du Nord. Lancé dans une version cargo à empattement long de 170 » avec une configuration à toit surélevé, il est doté d’une batterie de 113 kWh qui assure une livraison efficace, combinée à des spécifications techniques de pointe. Proposé à un prix de base de 97 990 $, il offre une autonomie WLTP de plus de 400 km, ce qui devrait correspondre à environ 325 km selon l’EPA. Cette fourgonnette électrique très attendue sera disponible à l’achat chez les concessionnaires canadiens à partir de la fin octobre 2023 et est admissible au programme iMHZEV EV du gouvernement fédéral, qui offre un incitatif à l’achat pouvant aller jusqu’à 10 000 $. En outre, elle pourrait également être admissible à des programmes d’incitation provinciaux4.

L’eSprinter se distingue de ses homologues traditionnels par son système d’entraînement à batterie électrique. Cela permet aux entreprises canadiennes de s’orienter vers un parc de véhicules plus durable grâce à une fourgonnette sans émissions qui porte l’étoile Mercedes-Benz.

Ce véhicule est alimenté par une batterie durable au lithium/phosphate de fer, qui présente l’avantage de ne pas utiliser de cobalt ni de nickel. Conçu pour l’endurance, l’eSprinter peut être rechargé à partir d’une boîte murale avec un chargeur CA embarqué d’une puissance maximale de 9,6 kilowatts. Pour une recharge plus rapide, les stations de charge rapide en courant continu offrent une puissance maximale standard de 50 kW. Cependant, avec une mise à niveau optionnelle, la charge rapide en courant continu peut atteindre 115 kW, ce qui permet de charger la batterie d’environ 10 % à 80 % en un peu plus de 40 minutes.

Le groupe motopropulseur électrique de l’eSprinter présente deux nouveautés : un moteur efficace et un essieu arrière électrique innovant. Le moteur synchrone à aimants permanents, d’un poids d’environ 286 lb, est une première dans les fourgons électriques à batterie de Mercedes-Benz et se distingue par sa grande efficacité et l’optimisation de sa gestion thermique. Disponible en deux niveaux de puissance — 100 ou 150 kilowatts (136 ch ou 204 ch) — il délivre de manière constante un couple pouvant atteindre 295 lb-pi pendant au moins 30 secondes.

À l’intérieur de l’eSprinter, Mercedes-Benz User Experience (MBUX) offre une nouvelle génération de logiciels basée sur l’intelligence artificielle, garantissant une navigation intuitive et transparente. En outre, le rétroviseur numérique en option est un atout pour les conducteurs, car il offre une vue arrière dégagée, particulièrement utile en marche arrière.

L’eSprinter est polyvalent dans ses fonctionnalités. Les partenaires eXpertUpfitter de Mercedes-Benz Canada, auxquels on fait confiance, offrent un éventail d’options de personnalisation, transformant le véhicule en atelier mobile ou en fourgon de livraison spacieux, pouvant accueillir des charges allant jusqu’à 14 m3 avec un poids brut autorisé de 4,25 tonnes.

Avec la sortie prochaine de l’eSprinter, Mercedes-Benz poursuit sa tradition d’innovation en associant le luxe à l’avenir du transport durable.