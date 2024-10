Le LYRIQ-V sera le premier des VUS électriques performants de Cadillac lors de son lancement en 2024

– Le LYRIQ-V, premier VUS électrique de la série V de Cadillac, arrivera début 2025.

– Les premiers marchés sont les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et d’autres suivront.

– Le LYRIQ-V associe les performances de Cadillac à la technologie des véhicules électriques.

Cadillac a confirmé que son LYRIQ-V 2026 sera le premier VUS électrique de sa gamme V-Series. Son objectif est de combiner l’amélioration de la marque et le luxe qui la caractérise avec des performances électriques avancées. Le LYRIQ-V devrait arriver sur certains marchés, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, au début de l’année 2024, et dans d’autres régions par la suite.

Le LYRIQ-V introduit la série V de Cadillac dans un modèle entièrement électrique, le positionnant comme un modèle pionnier qui allie les avancées de Cadillac en matière de véhicules électriques à un objectif de haute performance. Cet ajout souligne l’objectif plus large de Cadillac d’enrichir sa gamme de véhicules électriques avec des modèles destinés à une clientèle de luxe et de haute performance.

Le LYRIQ-V 2026 sera initialement lancé en version conduite à gauche et conduite à droite, une décision stratégique destinée à attirer un public international plus large. D’autres marchés pour le LYRIQ-V devraient être annoncés au cours des prochains mois, au fur et à mesure que Cadillac étend sa présence sur le marché des VE dans le monde entier.

« Le LYRIQ-V est une représentation remarquable du luxe, de la performance et de l’innovation qui sont les fondements de la marque Cadillac », a déclaré John Roth, vice-président de Global Cadillac, dans un communiqué officiel. Roth a souligné que le LYRIQ-V renforce le portefeuille de Cadillac qui continue à construire une sélection diversifiée de modèles EV pour les clients du monde entier.

Nous pensons déjà que le Cadillac LYRIQ est un VUS électrique haut de gamme impressionnant et convaincant. Déjà rapide avec ses 500 ch de base, le LYRIQ-V sera une référence dans un segment qui ne peut que s’agrandir. Le prix n’est pas encore connu, mais nous nous attendons à ce qu’il se situe entre 95 000 et 100 000 $ pour commencer.