Le Lexus UX 250h 2024 fait ses débuts au Canada avec un prix de départ de 42 300 $

La gamme 2024 du Lexus UX 250h fait ses débuts au Canada, comprenant cinq modèles distincts avec un prix de départ de 42 300 $ et une traction intégrale de série.

Tous les modèles comprennent le système multimédia Lexus Interface.

Les modèles UX 250h 2024 sont équipés du système de sécurité Lexus + 2.5.

La gamme canadienne du Lexus UX 250h 2024 a été révélée, avec cinq modèles distincts qui répondent aux diverses préférences des clients. La gamme comprend le Lexus UX 250h 2024 Premium, le Lexus UX 250h 2024 Luxury, le Lexus UX 250h 2024 F SPORT Design, le Lexus UX 250h 2024 F SPORT SERIES 1, et le Lexus UX 250h F SPORT SERIES 2. Les cinq modèles sont équipés de série d’une traction intégrale électronique sur demande, assurant une traction et une tenue de route exceptionnelles quelles que soient les conditions de la route.

Une caractéristique notable sur l’ensemble de la gamme est le système multimédia Lexus Interface, de série sur tous les modèles. Ce système offre une connectivité transparente avec la compatibilité Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa. Il comprend également un écran tactile haute résolution, offrant une expérience utilisateur visuellement époustouflante et intuitive. Le système multimédia Lexus Interface est également doté d’un système de reconnaissance vocale avancé pour une utilisation mains libres, ce qui permet aux conducteurs de rester connectés encore plus facilement lorsqu’ils sont en déplacement.

La sécurité reste une priorité absolue pour Lexus, et les modèles 2024 UX 250h sont équipés du système de sécurité Lexus + 2,5. Cette suite complète de fonctionnalités de sécurité avancées comprend le système de précollision avec détection des piétons et assistance au braquage d’urgence, l’assistance au suivi de voie et le régulateur de vitesse dynamique à radar toutes vitesses sans oublier d’autres équipements de série comme la caméra de recul, le système de surveillance des angles morts et 10 coussins gonflables. Ensemble, ces technologies offrent une protection supplémentaire et une tranquillité d’esprit aux conducteurs et aux passagers.

Sous le capot, les modèles Lexus UX 250h 2024 sont équipés d’un moteur quatre cylindres de 2,0 litres associé à un moteur électrique pour une puissance totale de 181 chevaux. Ce groupe motopropulseur hybride offre un équilibre entre efficacité et performance, avec une économie de carburant impressionnante et une accélération rapide.

À partir d’un PDSF de 42 300 $, le Lexus UX 250h 2024 offre un mélange de luxe, de performance et de technologie de pointe. Ils sont maintenant en vente chez les concessionnaires Lexus à travers le Canada.