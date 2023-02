Le Kia EV9 tant attendu débarquera d’une chaîne de montage coréenne d’ici la fin de l’été

L’EV9 a été présenté pour la première fois en novembre 2021.

Le VUS électrique pourrait être produit aux États-Unis d’ici 2025.

L’intérêt pour le EV9 de Kia, un véhicule tout électrique de taille moyenne, est palpable. Sauf surprise de la part d’autres constructeurs, l’EV9 deviendra le deuxième VUS électrique à trois rangées de sièges à être produit, après le Rivian R1S. Contrairement à ce dernier, le Kia devrait être produit en série et beaucoup plus abordable.

Kia devrait officiellement lever le voile sur l’EV9 dans le mois qui vient, lorsque nous pourrons enfin voir le style du VUS et obtenir plus d’informations sur les spécifications et les groupes motopropulseurs. La production sur le marché intérieur coréen devrait commencer au cours de la première moitiée de 2023, ce qui signifie que les unités seront sur les routes du pays à la fin de l’été.

Il n’est pas clair pour l’instant si certaines de ces unités se retrouveront en Amérique du Nord, mais la production devrait commencer ici en 2025. Selon electrive, la nouvelle usine américaine de Hyundai Motor Group en Géorgie pourrait construire le VUS dans quelques années, une fois la construction terminée.

Les premières estimations situent le prix du Kia EV9 entre 56 000 et 73 000 $ US, selon la finition et les spécifications. Le Rivian R1S débute à 78 000 $ US pour la version de base Adventure.