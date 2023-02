Le Kia EV9 aperçu au Chili ressemble beaucoup au concept

Le grand VUS électrique a été vu sur les rues de Santiago sans camouflage.

Cette version semble prête pour la production à cause de quelques détails.

Le Chili pourrait avoir été choisi comme location pour des images promotionnelles avant le lancement.

Une vidéo publiée sur Instagram par l’utilisateur @nacional.collector semble montrer la version de production du Kia EV9 roulant dans les rues de Santiago du Chili.

Malgré les images relativement floues, le grand VUS électrique semble avoir tous les éléments requis pour un modèle de production, comme des phares fonctionnels et des réflecteurs dans le pare-chocs arrière.

Associés à des rétroviseurs latéraux traditionnels et à des rails de toit noirs, ces éléments semblent être les seuls changements par rapport au concept qui a été dévoilé il y a quelques mois.

La version de production de l’EV9 devant être officiellement dévoilée plus tard dans l’année, cette observation pourrait suggérer que Kia a choisi de tourner des images et des vidéos promotionnelles de ce modèle au Chili.

Cela pourrait expliquer pourquoi un futur produit non déguisé a été vu en train de rouler en plein jour dans un pays où de telles observations ne sont pas habituelles.

Pour l’instant, les informations concernant ce modèle laissent entendre qu’il s’agit du pendant électrique de l’actuel Telluride, ce qui signifie qu’il disposera de trois rangées de sièges pouvant accueillir sept ou huit passagers.

Kia indique également qu’il faut s’attendre à une autonomie d’environ 300 miles (483 kilomètres) et à des capacités de charge allant jusqu’à 350 kW, ce qui confirme que ce modèle adoptera une architecture de batterie de 800 volts comme l’EV6 et les Hyundai IONIQ 5 et 6.

En parlant de Hyundai, la société mère de Kia aura également son propre VUS électrique à trois rangées, le IONIQ 7, qui partagera sa plate-forme et sa mécanique avec l’EV9.

Étant donné que l’EV9 semble rester fidèle au concept initial, l’IONIQ 7 pourrait également être assez proche en apparence du concept Hyundai SEVEN qui a été présenté au même moment.

Les mois à venir devraient voir les deux modèles faire leurs débuts publics avant le début de la production à la fin de l’année 2023.

Source : @nacional.collector (Instagram.com)