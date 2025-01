Le Kia EV5 sera lancé en exclusivité au Canada pour l’Amérique du Nord

Kia présente le EV5, un VUS électrique exclusif au Canada, qui sera présenté au Salon international de l’automobile de 2025.

Le Kia EV5 sera une exclusivité canadienne en Amérique du Nord et arrivera chez les concessionnaires en 2026.

Deux options de batterie et une transmission intégrale offriront la flexibilité nécessaire aux conditions de conduite canadiennes.

L’EV5 présente le dernier design de Kia, un écran panoramique de 30 pouces et un accès élargi à la recharge rapide.

Kia a annoncé que son tout nouveau VUS compact électrique EV5 sera vendu exclusivement au Canada sur le marché nord-américain. Le EV5, conçu pour offrir un point d’entrée abordable dans le segment des VE, fera ses débuts publics au Salon international de l’automobile de Toronto en 2025 avant d’arriver chez les concessionnaires du pays en 2026.

« Lors de son lancement, l’EV5 marquera une étape importante, car nous présentons ce véhicule comme une option abordable qui répond aux besoins du consommateur moderne d’aujourd’hui dans ce qui est le segment le plus important au Canada », a déclaré David Sherrard, directeur de la planification stratégique chez Kia Canada.

Le EV5 suit la philosophie de design « Opposites United » de Kia, en s’inspirant de la nature et du plus grand VUS EV9. Il se caractérise par une silhouette sculptée, la calandre EV à « face de tigre » caractéristique de Kia et un éclairage 3D en forme de carte étoilée. À l’arrière, une combinaison de feux arrière et un becquet de toit contribuent à l’esthétique et à l’aérodynamisme. Les options de jantes en alliage vont de 18 à 20 pouces, et le véhicule sera proposé en huit coloris, dont deux nouvelles teintes, le rouge magma et le bleu givré.

L’habitacle de l’EV5 combine un design d’inspiration sportive avec des éléments de luxe, notamment des surfaces douces au toucher et l’utilisation par Kia de 10 matériaux respectueux de l’environnement. L’interface centrale est un écran panoramique de près de 30 pouces, tandis que l’éclairage d’ambiance disponible en option ajoute à l’ambiance personnalisable.

Cinq personnes peuvent prendre place à bord, avec beaucoup d’espace pour les jambes et les épaules. L’intérieur offre des solutions de rangement flexibles, notamment un coffre avant et une deuxième rangée rabattable à plat pour une plus grande capacité de chargement.

L’EV5 sera disponible avec l’une des deux configurations de batterie : une batterie standard de 60,3 kWh et une batterie longue durée de 81,4 kWh. Les clients pourront choisir entre la traction avant et la transmission intégrale. Le VUS sera équipé d’un port North American Charging Standard (NACS), qui permettra d’accéder à un réseau de recharge rapide étendu à travers le Canada.

Le Kia EV5 sera présenté au Salon international de l’automobile de Toronto du 14 au 23 février 2025. Elle devrait arriver chez les concessionnaires canadiens en 2026.